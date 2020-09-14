Dünya devi Arvato'yu satın aldı

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kurumları için 3 bini aşkın çalışanıyla çağrı merkezi ve katma değerli müşteri ilişkileri hizmetleri sunan Arvato CRM Türkiye, Almanya merkezli yatırım fonu Delta Invest’in liderliğini yaptığı ve Arvato CRM Türkiye CEO’su Soner Cesur ve grubun eski CEO’larından Oktay Erciyaz’ın da diğer yatırımcıları olduğu konsorsiyum tarafından satın alındı. Şirket, bundan böyle Mayen ismiyle yoluna devam edecek.

Mayen, 9 ilde, 12 lokasyonda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kurumları için çağrı merkezi ve katma değerli müşteri ilişkileri hizmetleri sunduğunu belirten Mayen CEO’su Soner Cesur satın almayla ilgili olarak; “Mayen’de Business Process Outsourcing (BPO) alanında küresel tecrübeye sahip çok güçlü bir yatırımcı ve liderlik ekibini bir araya getirmiş olduk. Delta Invest’in Kurucusu ve Başkanı olan Dr. Gunter Thielen, aynı zamanda Arvato’nun dünyadaki kurucusu ve Arvato’nun isim babası. Kendisi 1985-2001 yıllarında Arvato’nun CEO’luğunu yaptığı dönemde, yalnızca Avrupa’da faaliyet gösteren ve 3 bin çalışanı olan Arvato’yu, tüm dünyada faaliyet gösteren ve 30 binden fazla çalışanı olan bir dünya devi haline getirdi. Dr. Gunter Thielen yeni yapımızda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi; ben CEO’luk görevimin yani sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı rolünü de üstlendim. Küresel boyutta önemli bir BPO deneyimine sahip Oktay Erciyaz ise Yönetim Kurulu Üyemiz oldu. Yeni yapıda, yeni bir de marka ile yolumuza devam ediyoruz. Şirketimizin bundan sonraki markası Mayen olacak. Mayen isminin anlamı bizi çok heyecanlandırıyor; çünkü yaptığımız iş ile oldukça örtüşen bir markaya sahip olduk. Mayen; neşeli, konuşması keyifli, sizi anlayan ve sizi düşünen kişi demek. Bu bizim müşterilerimizde yaratmak istediğimiz deneyim için çok doğru bir tarif” şeklinde konuştu.

“Türkiye’ye daha fazla ihracat geliri kazandıracağız”

Bu dönemde yapılan yatırımın Türkiye için de çok önemli olduğunun altını çizen Cesur, “Son beş yıldır her yıl ortalama yüzde 35’lik büyümemizle, sektörün büyüme hızından iki kat daha hızlı büyüdük. Mayen’de hedefimiz, dünyanın en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan çağrı merkezi platformunu oluşturmak olacak. Ayrıca yenilikçi ve dijital çözümlerimizle müşterilerimize beklentilerinin çok ötesinde bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz.

Çağrı Merkezi alanında verdiğimiz yüksek kaliteli hizmetlerle, alanlarının lideri dünya devi şirketlere, Türkiye dışındaki pazarları için de hizmet vermeye yıllar önce başlamıştık. Türkiye’den yurt dışına verdiğimiz hizmetlerin ölçeği itibariyle son üç yıldır sektörümüzde Türkiye’nin hizmet ihracatı şampiyonu konumundayız. Yeni dönemde oluşturacağımız dünyanın en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayacak platform ile yabancı dillerde hizmet verdiğimiz dünya markalarının sayısı artacak ve Türkiye’ye daha fazla ihracat geliri kazandıracağımız bir dönem başlayacak. Önümüzdeki dönem de, Türkiye’de istihdam yaratmaya ve ülkeye daha fazla döviz kazandırmaya devam edeceğiz. Sağlayacağımız yüksek müşteri memnuniyeti ile sadece Türkiye’nin değil, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesinin en büyük hizmet ihracatçısı olma hedefindeyiz” dedi.

“Türkiye’ye inancımız tam”

Delta Invest’in Kurucusu ve Başkanı Dr. Gunter Thielen, “Delta Invest olarak çok farklı iş kollarında yatırımlarımız var. Ancak yaptığımız yatırımlarda daima firmanın küresel ölçekte bir potansiyel taşıyıp taşımadığına ve dijitalleşebilme yetkinliğine bakıyoruz. Mayen’in 12 farklı dilde sağladığı yüksek kaliteli hizmetlerle küresel bir oyuncu olmasının önünde hiçbir engel yok, ayrıca dijital hizmetler üretebilme konusunda çok güçlü kasları var, şirketin özellikle son beş yıldaki büyüme rakamları da şirketin yüksek potansiyelini ortaya koyuyor. Mayen, Türkiye’deki ilk yatırımımız değil. Türkiye’nin ekonomik potansiyeline ve sahip olduğu genç nüfusa hep güvendik. Daha önce Türkiye’de turizm alanında faaliyet gösteren bir market place yatırımı, lüks segmentte perakende yatırımları yaptık. Tamamının performansından çok mutluyuz. Türkiye şimdiye dek bizi hiç yanıltmadı. Çok iyi bildiğimiz business process outsourcing alanında, sektörün en kıymetli şirketlerinden birine yatırım yapmış olduğumuz için çok mutluyuz. Mayen’in, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesinin en büyük hizmet ihracatçısı konumuna gelmesini hedefliyoruz” dedi.