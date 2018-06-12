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Dünya devi MSC'den Türkiye'ye “sefer“ kararı

- MSC Başkanı Aponte: - "Dünyada çok az sayıda ülkeye uğrak yapabilen dev kapasiteli konteyner gemilerimiz artık Türkiye'ye de sefer düzenleyecek" - "Türkiye hak ettiği yatırımları dünya genelinden çekmeye devam edecektir. Seçim atmosferi geçer geçmez yeni yatırımlarımızı da göreceksiniz"

Dünya devi MSC'den Türkiye'ye “sefer“ kararı
CENOVA (AA) - TOLGA ALBAY - Mediterranean Shipping Company (MSC) Başkanı ve Üst Yöneticisi Diego Aponte, "Dünyada çok az sayıda ülkeye uğrak yapabilen dev kapasiteli konteyner gemilerimiz artık Türkiye'ye de sefer düzenleyecek." dedi.
MSC Cruises şirketinin yeni turizm gemisi MSC Seaview için İtalya'nın Cenova Limanı'nda düzenlenen denize indirme töreni sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aponte, MSC organizasyon ve yatırımları içinde Türkiye'nin özel bir yerinin olduğunu söyledi.
"Türkiye'nin coğrafi konumu ve lojistik kabiliyetlerinin yanında hızla gelişen ekonomik performansı var. 40 yıldır faaliyet gösterdiğimiz bu ülkede giderek artan bir rol almayı planlıyoruz." diyen Aponte, Türkiye'nin dinamik ekonomisine, çevre ülkelerle olan lojistik bağlantılarına uygun olarak yatırımlarını artırarak devam ettirdiklerini belirtti.
Türkiye'de bugüne kadar yaptıkları yatırımların toplam tutarının 1,5 milyar doları geçtiğine dikkati çeken Aponte, şöyle devam etti:
"Limanlar, lojistik faaliyetler ve acentelik hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Bu kapsamda dünyada çok az sayıda ülkeye uğrak yapabilen dev kapasiteli konteyner gemilerimiz artık Türkiye'ye de sefer düzenleyecek. 20 bin TEU kapasiteli bu büyük gemilerin sağladığı transit yük hareketi, Türkiye'ye ilave katma değer ve istihdam sağlayacaktır. Türkiye hak ettiği yatırımları dünya genelinden çekmeye devam edecektir. Seçim atmosferi geçer geçmez yeni yatırımlarımızı da göreceksiniz."

- "İstanbul ana liman olabilecek yapıda"

Aponte, Türkiye'nin kruvaziyer turizm anlamında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu, grubun büyük önem verdiği bu alanda da Türk limanlarını uğrak noktalar arasına aldığını belirterek, bu konuda zaman zaman yolcu tercihlerinden kaynaklanan değişiklikler yaşanabildiğini dile getirdi.
Gelecek yıl İzmir ve Antalya limanlarının da sefer programına alındığını anlatan Aponte, İstanbul'un turizm gemilerinin ana limanı olarak hizmet verebilecek özelliklerde olduğuna işaret etti.
Diego Aponte, şunları kaydetti:
"İstanbul'un kruvaziyer gemilerin ana durak yapabileceği modern bir yanaşma yerine ihtiyacı var. Alışveriş merkezinden, çalışma ofislerinden, konutlardan, otellerden bahsetmiyorum. Sadece yolcunun rahat edeceği, hizmetleri kolay alacağı, gemilerin emniyetle yanaşıp kalkabileceği gerçek kruvaziyer limanlarından bahsediyorum."
Dünyanın en büyük ikinci konteyner filosuna sahip MSC'nin Türkiye'de Asyaport Limanı başta olmak üzere Marport ve Assanport limanlarıyla lojistik konusunda yatırımları bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
KonteynerKruvaziyerMSC
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