Dünya devlerini geride bıraktı

Parkurda.com, IAB tarafından düzenlenen 11.Uluslararası MIXX (Marketing and Interactive Excellence) AWARDS yarışmasında B2B kategorisinde aralarında dünya devi markaların projelerini geride bırakarak “GÜMÜŞ MIXX”ödülünü kazandı.

Günümüzde ticaretin de can damarı olarak kabul edilen dijital projelerdeki başarı gün geçtikçe önem kazanmaya devam ediyor. “DİJİTAL İŞTE EN BAŞARILI VE KALIPLARI KIRAN” 780 global markanın projelerinin değerlendirildiği ve IAB tarafından düzenlenen 11.Uluslararası MIXX (Marketing and Interactive Excellence) AWARDS yarışmasında Parkurda.com; dünya devi markaları da geride bırakarak “GÜMÜŞ MIXX” ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin teknoloji partneri Tezmaksan tarafından tasarlanan parkurda.com, fason iş yaptırmak isteyenler ile fason iş almak isteyenleri buluşturarak, internet üzerinden B2B görüşmelere imkân tanıyor. Ekim 2020’den bugüne 4 bin KOBİ’yi birbirine bağlayarak firmalara kendilerini tanıtmaları için aracılık eden parkurda.com, dijital yaratıcılık ve sonuçları üzerine odaklanan MIXX Awards 2021’de “Gümüş MIXX” ödülünü kazanarak, başarı & fayda & sürdürülebilirlik temelli çalışma prensibine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Parkurda.com hakkında:

Tezmaksan’ın 2020’nin son çeyreğinde talaşlı imalat sektörünün kullanımına sunduğu parkurda.com, yeni nesil bir çalışma alanı sunan, B2B görüşmelere olanak veren güvenilir alt yapısıyla da fason iş almak isteyenler ile fason iş vermek isteyenleri buluşturuyor. Bugüne kadar 450 bin TL’lik işlem hacmi oluşturan parkurda.com üzerinden Tezmaksan’ın hedefi; 40 bin KOBİ’ye ulaşmak ve dil aplikasyonu sonrası yurt dışına açılarak Türkiye’nin ihracatına katkı sunmak. Ayrıca parkurda.com üzerinden en çok fason iş ilanı yayınlayan sektörler ise sırasıyla savunma, metal, demir çelik, makine imalatı, metal işleme ve otomotiv olarak göze çarpıyor.