Dünya dijital ticaretine BURADAyız dedi NASDAQ'da gongu çaldı

20 yılı aşkın süredir Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesi için çalışan Türkiye’nin Hepsiburada’sı NASDAQ Borsası’na halka açılarak küresel teknoloji devlerinin arasındaki yerini aldı. NASDAQ’ta Hepsiburada’nın hisselerinin işlem görmeye başlaması onuruna düzenlenen dijital gong töreninde konuşan NASDAQ Başkanı ve CEO’su Adena Friedman, “Başarısıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki teknoloji start-upları için gerçek bir ilham kaynağı olan Hepsiburada’nın gelecek hikayesini birlikte yazmak için sabırsızlanıyoruz,” diye konuştu.

Hepsiburada’nın halka arz hisse fiyatı 12 dolar ve buna göre açılış piyasa değerlemesi yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde olurken, halka arzdan elde edilen gelir 700 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

Hepsiburada CEO’su Emirdağ, halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasının, uluslararası yatırımcıların Hepsiburada ve Türkiye hikayesine besledikleri inancın ve güvenin somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Hedefimiz, halka arzla birlikte kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek, müşteri odaklı iş süreçlerimizi, teknoloji altyapımızı, ürün ve hizmet çözümlerimizi sürekli yenilemek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak,” diye konuştu.

NASDAQ CEO FRIEDMAN: “BAŞARINIZ GERÇEK BİR İLHAM KAYNAĞI”

Hepsiburada’nın halka arzı için düzenlenen gong töreninde konuşan NASDAQ Başkanı ve CEO’su Adena Friedman NASDAQ’ta işlem görecek ilk Türk şirketi olması nedeniyle Hepsiburada’yı kutladı. Bu halka arzı gerçek bir ilham kaynağı olarak nitelendiren Friedman, şunları söyledi: “Türkiye’de önde gelen bir e-ticaret platformu yaratmanın yanı sıra, daha kapsayıcı bir işgücü oluşturma konusundaki kararlılığınız da aynı derecede ilham verici. ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programınız 2017 yılından bu yana 19.000’den fazla kadın girişimciye ulaştı. 2020 yılına gelindiğinde Hepsiburada platformunda yer alan işletmelerin %20’sinden fazlasının sahiplerinin kadın girişimciler olması etkileyici bir başarı. Kurucusu kadın olan bir girişimin, bu alanda çok daha önemli mesafeler kat ederek, sayısız kadının hayatında olumlu değişim yaratacağından kuşkum yok.”

“TÜRKİYE’NİN YERLİ VE MİLLİ ŞİRKETİ OLARAK BU HALKA ARZ İLE GURUR DUYUYORUZ”

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “NASDAQ’ta halka açılmamız, Türkiye’nin de küresel e-ticaret haritasında yerinin olduğunu kanıtlaması ve global teknoloji devlerinin arasına bir Türk şirketinin adını yazdırması adına son derece anlamlı bir gelişme,” dedi.

Emirdağ, uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin ve e-ticaretin gelecek hikayesine inanarak Türkiye’ye yatırım yapmalarının ve yatırım iştahının çok yüksek olmasının, Türkiye’deki diğer tüm şirketlere iyi bir örnek olacağına inandıklarını ifade etti.

Halka arzla birlikte, daha kurumsal bir yapıya kavuşarak, güçlenen sermaye yapısıyla müşteri odaklı iş süreçlerini ve hizmetlerini sürekli geliştirerek büyüme ve başarıyı sürdürülebilir kılmak istediklerini aktaran Emirdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepsiburada Türkiye’den doğup dünya markası olma yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen ilk ve tek yerli ve milli şirket. Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçtiğimiz sene %100’ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL’lik işlem hacmine imza attık. Hepsiburada olarak, Türkiye’deki KOBİ’lerin, işletmelerin ve yeni girişimlerin işlerini büyütmelerine kaldıraç görevi yaparken aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz. NASDAQ’ta teknolojinin devler liginde halka açık olmak, bu yolda bize hem rehberlik edecek hem de güç verecek.”

TÜRKİYE’NİN SÜPER UYGULAMASI

Hepsiburada, ülke genelindeki akıllı operasyon ve lojistik merkezleri, HepsiExpress, HepsiJet, HepsiGlobal, HepsiPay gibi katma değerli servislerden oluşan dev ekosistemiyle, Türkiye’nin ilk süper uygulama platformu olarak gelişimini sürdürüyor. Türkiye’de emsali bulunmayan “Süper Uygulama” ile Hepsiburada, müşterilere geniş bir yelpazede ürün ve hizmetleri (e-ticaret, süpermarket, ödemeler, havayolu biletleri) ve farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyimini tek bir uygulama üzerinden sunuyor.

Hepsiburada hakkında

Hanzade Doğan tarafından 2000 yılında, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme vizyonuyla kurulmuş olan Hepsiburada, Türkiye’nin tek yerli ve milli e-ticaret şirketi olma özelliğini taşıyor. Türkiye ve bölgesinin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada 32 kategoride, 44 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 250 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yaparak müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Türkiye genelindeki operasyon ve lojistik merkezleriyle güçlü bir lojistik ağına sahip Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesine katkı sağlamaktadır.