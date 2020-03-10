Dünya ekonomisi, corona virüs ile global krizin eşiğinde! 

Dünya ekonomisinin bu yılın sonunda %10 daralmaya gidebileceğini kaydeden TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“1 Aralık'ta Çin'de ortaya çıkan corona virüsü, dalga dalga global ekonomiye zarar vermeye devam ediyor. Çin’e verdiği zarardan daha büyüğünü de, Avrupa'ya, Amerika'ya ve gelişmekte olan ülkelere verecek gibi duruyor. 2020 yılı, birçok ülkede büyük çapta işsizlik sorunlarını ortaya çıkarabilir. Nitekim, üretimin en önemli göstergesi olan petrol talebi, Çin başta olmak üzere dünya genelinden daralma yaşıyor. Talep daralması anlık olarak %5’leri geçti. Petrol fiyatları 30 USD’ın altına düşme durumuna geldi ve 20 USD’ın altını görebileceği konuşuluyor. Dünya ekonomisi, corona virüs ile global krizin eşiğindedir. Corona virüsün, dünya ekonomisine zararı, 2020 yılının sonunda 8 trilyon doları bulabilir” dedi.



ABD Başkanı Trump, kongreden 13 milyar USD'lık bütçe aldı

Corona virüsü krizinin dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini anlatan TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“Çin'in büyümesinden ve güçlenmesinden endişe eden ABD Başkanı Donald Trump, aslında kendi ekonomisinin Çin'e bağlı olduğunu geç de olsa görmüş durumda ve corona virüs ile savaşmak için kongreden ilk aşamada 13 milyar USD'lık bütçe aldı. Çin’den yeterli yarı-mamul gelmediği için birçok dünya markası üretim yapamaz hale gelmiştir. Globalde talepler daraldı, yeterli üretim yok, deniz ticareti ve lojistik sektörü de bu işten nasibini almaya başlamıştır. En büyük darbeyi ise, 2020 yılında havayolu firmaları alabilirler. Talepteki hızlı düşüş, 2020’de turizm sektörüne zararlar verebilir. Ülkemiz, iç talebi güçlü ve canlı tutarak, bu zararı bir şekilde yönetebilir” diye konuştu.



Havayollarından beklenen yıllık kayıp, 113 milyar doların üzerinde olabilir

CODVID-19'un dünya ekonomisine vereceği zararın artarak devam edebileceğinin altını çizen Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:

“Aşı tabanlı çözümler hızla devreye alınamazsa, kısa vadede tolere edilemeyecek hasarlar oluşacağı aşikardır. 2020'nin daha ilk çeyreğinde Çin ekonomisindeki daralma %4.5 civarında ve Çin'deki sürdürülebilir sihirli büyüme şimdiden hasar almıştır. 2019 yılında global ticaret savaşlarında 4 milyon Çinli işsiz kalmıştı. 2020 sonundaki tablo, çok daha karamsar olabilir. Yıllık %10'luk büyüme trendiyle, hızla 1.5 milyar nüfusun kişi-başı başı gelirini 1.000 USD'ın üzerine çıkaran Çin'i, bu defa yönetilmesi gereken ciddi istihdam problemleri bekleyebilir. Dünyada bugünlerde görülen petrol talebindeki daralmanın yakın zamanda bir örneği yoktur. %1'lik talep azalmasının bile petrol fiyatlarında 15-20 USD'ın üzerinde etkisi varken, talepte beklenen %5'lik daralma kabus senaryosu olsa gerek. Uzmanlar, havayollarındaki beklenen yıllık kaybın ise, 113 Milyar USD'ın üzerinde olacağına işaret ediyorlar. Uçak üreticileri, banka/fonlar ve turizm de derinden etkilenecek, tsunamiler oluşabilecektir. Çin'deki üretimin düşmesi Apple, Nissan gibi Çin'de büyük üretim yapan devleri, Tesla gibi Çin’de yeni fabrika kurmuşları, tekstil, klima, beyaz eşya ve elektronik üreticilerini etkileyecektir. 2020 yılı zor geçecek” şeklinde konuştu.