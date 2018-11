Dünya ekonomisi doğudan yükselecek

İSTANBUL (AA) - MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu darboğazın, Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan yükselecek üretime dayalı bir güçle aşılacağını belirterek, "Dünya ekonomisi doğudan yükselecektir." dedi.

Kaan, bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO öncesinde basın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde kapılarını açacak MÜSİAD EXPO'nun, bu yıl geçmiş yıllara göre daha anlamlı ve katma değerli bir zirve halinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlayacak 17. MÜSİAD EXPO'nun 21-24 Kasım'da CNR Expo İstanbul'da gerçekleşeceğini söyleyen Kaan, 8 binin üzerinde B2B görüşmesine ev sahipliği yapması beklenen etkinliğe, 400'e yakın alım heyetinin katılacağı bilgisini verdi.

Kaan, fuarın ayrıca 30 ülkeden, bakanlık seviyesinde üst düzey katılımcıya ev sahipliği yapmasının beklendiğini dile getirdi.

MÜSİAD EXPO kapsamında bu yıl, High Tech Port, 22. International Business Forum (IBF) ve 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) programlarının da eş zamanlı olarak düzenleneceğini belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Organizasyona 20 Kasım Çarşamba günü IBF ile start verilecek. İstanbul WOW Otel'de, ''Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet' ana temasıyla gerçekleşecek etkinlikte, blockchain ve alternatif para birimleri gibi kavramlar tartışılacak. Fuar kapsamında düzenlenecek bir diğer etkinlik olan High Tech Port'ta ise savunma ve havacılık sektörlerinin öncü isimleri ileri teknolojiyle üretilen ürünlerini sergileyecek. Fuarda bu yıl ilk kez, yeni geliştirilen 'insansız deniz aracı (İDA)' da görücüye çıkacak. Fuarın son günü ise Genç MÜSİAD tarafından UGİK düzenlenecek. 'İşin Başında Gençler Var' sloganıyla EXPO kapsamında gerçekleştirilecek organizasyonda, 'Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi' ana teması altında, 'Dijital Para, İnovasyon ve Kurumsallaşma' ve 'Dönüşen Dünyada Geleceğin Meslekleri' gibi konular ele alınacak."



- "İnsansız deniz aracını sergileyeceğiz"



MÜSİAD Başkanı Kaan, Türkiye'nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar dolarlık ihracat rakamına büyük bir katkı sunacak 17. MÜSİAD EXPO'nun, bu yıl geçmiş yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru aldığını, fuara Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar 140 ülkeden katılım olacağını söyledi.

MÜSİAD EXPO'nun gördüğü ilginin Türkiye'nin ekonomik bir güç olarak Orta Doğu, Balkanlar hatta Afrika bölgesindeki liderliğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Kaan, dünya ekonomisinin yeni açılımların arifesinde bulunduğunu belirttti. Kaan, "Türkiye'nin üretkenliğini uzun vadede kanıtlayarak fikri ve finansal olarak bölgesinde liderliğini ilan edeceğine inanıyoruz. Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu darboğaz, Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan yükselecek üretime dayalı bir güçle aşılacaktır. Dünya ekonomisi doğudan yükselecektir." ifadelerini kullandı.

Kaan, özellikle ihracata yönelik yeni ilişkilerin oluşturulmasında yerli ve milli üreticilerin katıldığı en önemli iş platformu olan MÜSİAD EXPO'nun, "İş Burada: Meselemiz Türkiye" sloganıyla hayata geçirileceğini dile getirdi.

"Ülke ekonomimiz, üretken, yerli ve milli sanayicilerimizin omuzlarında her türlü güçlüğün üstesinden gelecektir. Bu yıl MÜSİAD EXPO'da hemen her sektörde üretkenliği artırmayı hedefleyen ve yatırımcıyı, faiz sarmalından koruyacak yeni projelerimizi paylaşacağız. MÜSİAD olarak bir proje üretim merkezi gibi çalışıyoruz." diyen Kaan, yıllar önce insansız hava aracını (İHA) Türkiye'nin gündemine getirdiğini hatırlattı.

Kaan, şöyle devam etti:

"Bu sefer insansız deniz aracını sergileyeceğiz. Fuarda bu da bir ilk olacak. Ayrıca yerli otomobil konusunda MÜSİAD ile BMC arasında bir iş birliği var. Otomobilin parçaları belirlendi. İş birliği bu parçaların Türkiye'de üretimi konusundadır. Parçalar hiç üretilmemişse BCM tarafından üretim maliyeti karşılanacak. Yedek parça olarak üretimini yapacağız. İHA'lar dünyada daha evvel yapılmıştı ancak Türkiye üretilmiyordu. İHA konusunda rakiplerimizi geçtiğimiz kısımlarımız var. İDA'yı geliştiren bir MÜSİAD üyesi. High Tech Port'u yaptığımız zaman Türkiye'de savunma sanayi fuarı yapılmıyordu. İlki High Tech'tir. Şu anda bu tür etkinlikler yapılıyor. 'SAHA İstanbul'un ilk kuruluşunu yapan 23 şirket MÜSİAD üyesidir. Biz ülkemiz için bu mücadelede elimizi değil gövdemizi koyarız."



- "Faizsiz yatırım ve iş modelleri üzerinde çalışıyoruz"



Abdurrahman Kaan, Türkiye'de 86 noktada olduklarını, üye sayılarının 11 bini geçtiğini ve şirket sayısının 50 bini aştığını söyledi.

Dünya genelinde 85 ülkede 215 noktada temsilcilik ve şubelerinin bulunduğunu belirten Kaan, 2018'in Afrika yılı ilan edildiğini anımsatarak, "Yıl sonunda 30 Afrika ülkesinde, dünya genelinde de 100 ülkede olmayı hedefliyoruz. 2019'u da Asya-Pasifik ve Latin Amerika yılı ilan ettik. Kuzey Afrika ülkelerinde güçlüyüz. Ticareti yerelden aldığımız bilgilere göre şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan, fuarda bu yıl için bir yenilik yaptıklarını, Türkiye'deki büyük firmaların satın alma müdürlerini davet ettiklerini ve şu anda 142 firmanın fuara geleceğini dile getirdi.

B2B'lerin fuarda çok aktif şekilde geçeceğini ve panellerde iş dünyası ile yatırımcıları bir araya getireceklerini kaydeden Kaan, faizsiz yatırım ve iş modelleri üzerinde çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Kaan, Türkiye ekonomisinin ancak ve ancak üreterek güçlenebileceğine inandıklarının altını çizdi. Bunun için üreticinin önünde engel, sırtında kambur olan faiz sarmalına karşı bir STK olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyen Kaan, faizden bağımsızlaştıracak çıkış yolları bulunmadan enflasyonla mücadelenin mümkün olmadığını ifade etti.

Kaan, MÜSİAD’ın bu alanda net bir vizyon belirlemesiyle birlikte pek çok proje geliştirdiklerini ve MÜSİAD EXPO'da bunların lansmanlarının yapılacağını bildirdi.



- "GABORAS, bölgeye hitap eden Türkiye merkezli bir gayrimenkul borsası"



MÜSİAD Başkanı Kaan, birçok proje üzerinde çalıştıklarını ve bunların bir tanesinin Gayrimenkul Kıymetleri Borsası AŞ (GABORAS) olduğunu söyledi.

GABORAS'ın bölgeye hitap eden Türkiye merkezli bir gayrimenkul borsası olduğunu vurgulayan Kaan, Türkiye ekonomisinin taşıyıcı sektörlerinden biri olan ve 2023 yılı hedeflerine ulaşılması noktasında hayati önem teşkil eden gayrimenkul sektörünün sürdürülebilir başarı elde etmesinin, Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

30 Mayıs 2018'de GABORAS'ın, gayrimenkul sektöründeki büyümenin devam etmesi ve hakkaniyet ölçüsünde tüm paydaşlar için şeffaf, güvenilir, elektronik ve hızlı tek bir ortak platformda toparlanması anlamını taşıdığını vurgulayan Kaan, "GABORAS projesi kapsamında, bugün için gelinen aşamada İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi 57 ülke ile MÜSİAD’ın faaliyette olduğu 74 ülkede, Türkiye merkezli gayrimenkul kıymetler borsası kurulması için çalışmalar başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Kaan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"GABORAS’ın kurulmasındaki ana gaye; Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş amaçlarına paralel olarak, ülkemizi gayrimenkul alanında ulusal ve uluslararası düzeyde odak noktası haline getirmek. Bu minvalde, sermaye piyasalarında büyüme ve derinleşme gerçekleştirmek, İslami finansman varlıklarının kullanımında artış göstermek, büyük projelere kamu borcunu artırmayan bütçe dışı kaynak oluşturmak ve yerli şirketlerin proje ve sermaye bazında desteklenerek küresel oyuncu konuma geçmelerini sağlamak hedeflenmektedir."

Türkiye'de yılda ortalama 158 milyon tapu işlemi yapıldığını belirten Kaan, tapu işlemlerinin de GABORAS ile yapmayı amaçladıklarını söyledi.



- Faizsiz Konut Finansman Sistemi



Abdurrahman Kaan, diğer bir çalışmaları olan "Faizsiz Konut Finansman Sistemi (Yapı Tasarruf Sistemi)" hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketicinin önceden kararlaştırılmış belirli bir süre mevduat tutması karşılığında konut kredisi veya diğer gayrimenkul kredilerini (işyeri, tadilat vb) alma hakkı elde ettiği finansal faaliyet türüdür. Sistem; güvenilir ve istikrarlı bir tasarruf aracı olmasının yanı sıra, ulusal tasarruf seviyesini artırma, konut finansmanı için kaynak sağlama, orta ve uzun vadede finansal istikrara katkı, dar gelirliler için uygun konut edinme imkanı gibi faydalar da içermektedir. Türkiye’de hali hazırda bu sistemin uygulayıcıları ve aynı zamanda MÜSİAD üyeleri de olan BİREVİM, EMİNEVİM, FUZULEV gibi firmalarımız bulunmaktadır."





- "81 ile orta ölçekli sanayi siteleri gelecek"



Kaan, MÜSİAD EXPO'da tanıtımı yapılacak bir başka projenin de sanayinin büyümesi ve katma değerli ürün geliştirmesi için orta ölçekli sanayicilere yönelik 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Orta Ölçekli Sanayi Siteleri Projesi" olduğunu söyledi.

Eski usul imalathanelerden geniş olanakları olan modern üretim tesislerine dönüşümü sağlamayı hedeflediklerini belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde sanayi işletmeleri, küçük sanayi sitelerinde yani yaklaşık 100-150 metrekarelik alanlarda üretimlerini gerçekleştiriyor. Bu işletmelerin, maddi imkan yetersizliğinden dolayı 3 bin metrekarelik Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer almaları mümkün olmuyor. Fiziki ortam, üretim şartlarını etkiliyor ve üretim miktarları düşük oluyor. Bu projemizin ana çıkış fikri, fiziki şartları iyileştirerek, firmaları büyük hedeflere yönlendirmek oldu. Orta Ölçekli Sanayi Siteleri, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret verecek. Proje, TOKİ öncülüğünde gerçekleşecek ve bir 'üretim kampüsü' şeklinde inşa edilecek."

Kaan, bu hafta içinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştirilen Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu'nun 3'üncü toplantısında KOBİ tanımının değiştirilmesi ve limitlerin yukarı çıkarılması konusunda öneride bulunduğunu söyledi.

Her yıl 2 bin firmayı bu sitelere geçirmek istediklerini ve projenin tamamlandığında 10 yılın sonunda 20 bin firmaya ulaşılacağını ifade eden Kaan, 10 milyon dolar üzerinden hesap yapıldığında 200 milyar dolarlık bir katma değeri Türkiye ekonomisine kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.



- Yerli Üretim Milli Marka Kampanyası



Abdurrahman Kaan, "Yerli Üretim Milli Marka Kampanyası"nın da 17. MÜSİAD EXPO'da başlatılacak projelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Projenin amacından bahseden Kaan, ithal ürünlere bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurguladı.

Kaan, "Bu toprakların öz kaynağı olan milli markalarına ve ülkemizi üretim üssü olarak seçmiş markalara dair farkındalığın artırılması ve tüketicilerimizin, ithal ürünlere değil yerli ürünlere teşvik edilmesi gerekmektedir. Kampanyamız bu alanda halkımızın farkındalığını artırmayı hedeflemektedir."



- "Entegre Tarım ve Enerji Projesi ile 5 bin istihdam sağlanacak"



MÜSİAD Başkanı Kaan, Türkiye’nin cari açığının azaltılması yolunda alınması gereken en önemli tedbirin, alternatif enerji kaynaklarının artırılması ve yenilenebilir enerji alanında hayata geçirilecek yeni projeler olduğunu söyledi.

MÜSİAD olarak yaygın katılımlı, çok ortaklı, faizsiz finanse edilen Entegre Tarım ve Enerji Projesi (Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri) üzerine çalışma başlattıklarını belirten Kaan, proje kapsamında, 81 ilde 81 Biyogaz+Organik Gübre Tesisi kurulacağını bildirdi. Kaan, projeyle, hayvan dışkılarının, organik atıkların ve tarımsal atıkların kullanılarak, enerji üretileceğini, kimyasal gübre kullanımının azalacağını ifade etti.

Projeyle 128 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçileceğini vurgulayan Kaan, 5 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlanacağını söyledi.

- Karz-ı Hasen Sandığı



Abdurrahman Kaan, Karz-ı Hasen Sandığı'nın, üyeleri, faiz sarmalından korumak ve üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma kültürü oluşturabilmek amacıyla devreye alındığını belirtti.

Karz'ın, geri almamak üzere verilen borç anlamına geldiğini ifade eden Kaan, "Üyeler arası veya vefat eden üyenin eş ve çocukları ile üyeler arasında yardımlaşmayı sağlamak üzere faizsiz bir borçlanma sistemi oluşturan proje aynı zamanda, ihtiyaç sahibi üyelerin veya vefat eden üyelerin eş ve çocuklarına karşılıksız yardım boyutunu da içeriyor." diyerek sözlerini tamamladı.