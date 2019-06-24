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Dünya Gastroenteroloji Kongresi İstanbul'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Dünya Gastroenteroloji Kongresi (World Congress of Gastroenterology - WCOG2019", 21-24 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.Kongre Düzenleme Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Gastroenteroloji Derneği...

Dünya Gastroenteroloji Kongresi İstanbul'da düzenlenecek
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İSTANBUL (AA) - Dünya Gastroenteroloji Kongresi (World Congress of Gastroenterology - WCOG2019", 21-24 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Kongre Düzenleme Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) ev sahipliğinde, Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu ortaklığında düzenlenecek Dünya Gastroenteroloji Kongresi kapsamında yaklaşık 3 bin katılımcı, İstanbul'da bir araya gelecek.

Verilen bilgiye göre, 21-24 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek program kapsamında verilecek "Bildiri Ödülleri ve Seyahat Destekleri" ile ilgili detaylar https://wcog2019.org/ABSTRACT_AWARD.pdf adresinde yer alırken, etkinlik ile ilgili diğer detaylara ise www.wcog2019.org web adresinden ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Gastroenteroloji Kongresi
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