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Dünya Gıda Günü'ne özel poster yarışması

- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, bu yıl sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme temasıyla kutlanacak Dünya Gıda Günü'ne özel poster yarışması düzenliyor - Son başvuru tarihi 8 Kasım olan yarışmaya 5-19 yaş grubu çocuklar ve gençler katılabilecek

Dünya Gıda Günü'ne özel poster yarışması
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ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bu yıl sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme temasıyla kutlanacak Dünya Gıda Günü'ne özel poster yarışması düzenliyor.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Ekim'de kutlanacak Dünya Gıda Günü'nün bu yılki teması sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkes için ulaşılabilir kılma olarak belirlendi.

Bu yıl söz konusu gün, "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya." sloganıyla kutlanacak.

Bu kapsamda, sağlıklı beslenmenin önemine ışık tutma ve kamuoyunun farkındalığını arttırma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerden birisi de Dünya Gıda Günü'ne özel düzenlenen poster yarışması olacak.

Poster yarışmasıyla sağlıklı beslenmeyi herkes için ulaşılabilir kılma ve beslenmenin geliştirilmesi konuları işlenecek. Son başvuru tarihi 8 Kasım olan yarışmaya 5-19 yaş grubu çocuklar ve gençler katılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler tasarladıkları posterleri www.fao.org/world-food-day/contest internet sitesine yükleyerek başvuru yapabilecek.

Poster yarışmasının kazananları, aralık ayında Dünya Gıda Günü internet sitesinde ve FAO sosyal medya kanallarında duyurulacak ve FAO ülke ofisleri aracılığıyla dünyanın her yerinde tanıtılacak.

- Sağlıksız beslenme obeziteyi tetikledi

Gençlerin ve çocukların sağlıklı beslenmeye yönelik küresel diyaloğa dahil olmalarını amaçlayan yarışma, gençleri beslenmeleri hakkında daha bilinçli olmaya, gereken değişimin gerçekleşmesi ve bununla ilgili toplumun her kesimine düşen sorumluluklar konusunda farkındalığın arttırılması için de teşvik ediyor.

FAO verilerine göre, küreselleşme, kentleşme ve gelir artışı sonucu beslenme ve yeme alışkanlarında çarpıcı değişiklikler yaşandı. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzıyla da birleşerek obezite oranlarında artışa neden oldu.

Dünya genelinde 670 milyondan fazla yetişkin ve 120 milyon kız ve erkek çocuğu (5- 19 yaş arası) obeziteyle mücadele ederken, 820 milyonu aşkın insan ise açlık çekiyor.

Sağlıksız beslenme, dünyada, bulaşıcı olmayan hastalıklarda ölümlere sebep olan risk faktörlerinin başında geliyor ve dünya çapındaki her 5 ölümden biriyle ilişkilendirilen sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon dolara yaklaşan maliyetiyle hükümetlerin sağlığa ayırdıkları bütçeler üzerinde büyük bir yük oluşturuyor.

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