ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerde tam dijitalleşmeye, modernleşmeye ve şeffaflaşmaya gitme hedefinde olduklarını belirterek, "Biz bu dijitalleşmeyi ve şeffaflaşmayı sağladığımız zaman gümrükler Türkiye'nin en saygın ve prestijli kurumu haline gelecek." dedi.

Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni, Ticaret Bakanlığı fuaye alanında gerçekleştirildi.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nün bu sene "Eşya, İnsan ve Taşıma Araçlarının Hızlı ve Sınır Aşan Taşımacılığı" temasıyla kutlandığını ifade ederek, 2019 sloganının da "Kesintisiz Ticaret, Seyahat ve Taşımacılık İçin Akıllı Sınırlar" olduğunu vurguladı.

Uluslararası ticaretin kesintisiz ve hızlı bir şekilde işlemesi için gümrük idarelerinin en yeni teknolojilerle donatılmasının, sınır geçiş noktalarındaki hareketliliğin bilişim teknolojilerinin gücüyle desteklenmesinin gerektiğini anlatan Pekcan, bu sebeple sınırları teknolojik imkanlarla donatarak "akıllı sınırlara" dönüştürülmesine öncelik verdiklerini kaydetti.

Pekcan, gümrüklerin modernizasyonunun uluslararası ticarette rekabet gücünün artmasında çok önemli payı bulunduğuna işaret ederek, gümrük idarelerinin ticaretin kolaylaştırılmasının merkezinde bulunduğunu bildirdi.

Gümrüklerde yapılan modernleşme ve teknolojik yatırımlarda emeği geçen tüm bakanlara ve göreve geldiği günden itibaren desteğini esirgemeyen eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye teşekkürlerini sunan Pekcan, kara hudut kapılarında gümrük hizmetlerinin ve diğer kurum kontrollerinin koordineli bir şekilde aynı yer ve zamanda yapılabilmesine yönelik çalışmalarının yanı sıra kağıtsız ve insansız gümrük uygulamalarına yoğunlaştıklarını söyledi.

Pekcan, Gümrüklerin Dijitalleştirilmesi, Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi ve Liman Tek Pencere gibi birçok örnek projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bu çalışmalarımızın neticesinde dış ticaret erbabımız işlemlerinde önemli ölçülerde zaman ve maliyet tasarrufu sağladı." diye konuştu.

Varış öncesi gümrükleme uygulaması ile ham madde ve aramalı ithalatında zaman kayıplarının ve ilave maliyetlerin önüne geçtiklerine dikkati çeken Pekcan, "Böylece ülkemizin üretim ve ihracatını destekleyen önemli bir adım daha attık." dedi.

- Gümrüklerde tam dijitalleşme

Bakan Pekcan, gümrüklerde tam dijitalleşmeye, modernleşmeye, şeffaflaşmaya gitme hedefinde olduklarını dile getirerek, "Biz bu dijitalleşmeyi ve şeffaflaşmayı sağladığımız zaman gümrükler Türkiye'nin en saygın ve prestijli kurumu haline gelecek. Bu gururu sizinle beraber paylaşacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'nin "ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke" olması için çalıştıklarını dile getiren Pekcan, "Ticareti kolaylaştırmak için çalışırken ülkemizin güvenliğini de ihmal etmiyoruz. Kaçakçılıkla mücadelede yaptığımız yatırımlar ve personelimizin özverili çalışmaları sonucunda 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon lira değerinde kaçakçılık olayını önledik. 46 ton 341 kilogram uyuşturucu yakalandı. Bu noktada sizlere gelecek vizyonumuz ve hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Bu rakam bir önceki sene 26 bin ton, ondan önceki sene 3 bin ton. Yapılan yatırımların atılan adımların, personelin çalışmaları sonucunda ortaya çıktı." diye konuştu.

Pekcan, bakanlık olarak gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerin nihai amacının, Türkiye'nin hızla gelişmesini, yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmesini sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun yolu da daha katma değerli ihracat ve 21. yüzyılın teknolojilerini yakalamaktan geçmektedir. Bu hedefe yönelik olarak, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Üretimde en yeni teknolojileri kullanarak yüksek katma değerli ihracatımızı artırmak, rekabetçi olduğumuz alanlarda markalaşma ve tasarımla daha rekabetçi hale gelmek, iç ticareti ve gümrüklerimizi modern çağın gereklerine göre modern mevzuatlarla ve dijitalleştirme ile geliştirerek ticareti kolaylaştırmak amacındayız. Gelecek vizyonumuzda bu günün 'Kesintisiz Ticaret, Seyahat ve Taşımacılık için Akıllı Sınırlar' sloganını destekler hedefler ortaya koyuyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak her tür yenilikçi yaklaşım ve uygulamaya açık bir anlayışla hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda çalışmalarımızın, Dünya Gümrük Örgütü tarafından 'Akıllı Sınırlar' teması altında teşvik edilmesi bizleri memnun ediyor. Ülkemiz ticaret erbabı için büyük önem ifade eden kesintisiz ticaret ve sınırlar arası hareketliliğin temini hususuna bakanlık olarak 2019 yılında özel önem veriyoruz."