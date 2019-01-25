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Dünya ham çelik üretimi arttı

- Küresel ham çelik üretimi 2018 yılında 1 milyar 808,6 milyon ton seviyesine çıktı

Dünya ham çelik üretimi arttı
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BRÜKSEL (AA) - Küresel ham çelik üretimi 2018 yılında 1 milyar 808,6 milyon tona ulaştı.

Brüksel merkezli Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2018 yılı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 1 milyar 808,6 milyon ton oldu.

Asya'da 2018'de toplam 1 milyar 271,1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleşirken, Çin'deki üretim bir önceki yıla göre yüzde 6,6 aratarak 928,3 milyon ton seviyesine çıktı. Böylece, küresel ham çelik üretiminde Çin'in oranı 2017 yılında yüzde 50,3 seviyesinden 2018'de yüzde 51,3'e yükseldi.

Söz konusu dönemde Hindistan'ın üretimi yüzde 4,9 artarak 106,5 milyon ton, Japonya'nın yüzde 0,3 azalarak 104,3 milyon ton, Güney Kore'nin yüzde 2 artarak 72,5 milyon ton oldu.

AB, 2018 yılında 168,1 milyon ton ham çelik üretti. AB ülkelerinden Almanya 42,3 milyon ton, İtalya 24,5 milyon ton, Fransa 15,4 milyon ton İspanya 14,3 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

ABD'de 2018 yılında ham çelik üretimi yüzde yüzde 6,2 artarak 86,7 milyon ton seviyesine çıktı.

Bu dönemde, Rusya 71,7 milyon ton, Ukrayna 21,1 milyon ton ham çelik üretti.

Türkiye'de ham çelik üretimi 2018 yılında yüzde 0,6 azalarak 37,3 milyon ton seviyesinde oldu. Böylece Türkiye küresel ham çelik üretiminde 8'inci sırada yer aldı.

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