Dünya Helal Zirvesi'ne yoğun ilgi

Yılmaz Parlar yazıyor - Discover Events organizatörlüğünde geçtiğimiz yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, E-Halal Expo 2020, 21 Aralık 2020 pazartesi günü Pullman Istanbul Hotel&Convention Center’da, online uluslararası katılımlar ile hibrit olarak gerçekleşen zirve 23 aralık 2020 tarihine kadar panellerle devam edecek.

Pandemi sebebiyle online gerçekleşen Halal Expo 2020, teması, “Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal.” fuarda geniş bir platform sunuldu.

Yiyecek ve içecek, kozmetik, HORECA, eczacılık ve sağlık, turizm ve sağlık turizmi, finans, medya, tekstil ve muhafazakâr giyim ile teknoloji firmalarının katılımcı olduğu www.e-halalexpo.com adresi üzerinden gerçekleşti.

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ana paydaşlığında; "Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal" başlığı altında bu sene 6’ncısı düzenlenen Dünya Helal Zirvesinde, Dünya Helal Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, (online) Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu, (online) Afganistan İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Nisar Ahmad Faizi Ghoryani, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri İhsan Övüt'ün açılış konuşmalarını paneller takip etdi.

WhatsApp, Zoom ,Google Meet gibi çeşitli etkileşim seçeneklerine de açık olan, Helal Fuarı için Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı ve WHS Konsey Başkanı Yunus Ete, “Pandemi sebebi ile ticaret yapma şeklimizi yeniledik ve geliştirdik. Bu amaçla her yıl Helal Zirvesi ile birlikte düzenlediğimiz Helal Expo, bu yıl özel olarak geliştirilen sanal platformumuzda gerçekleşiyor. Ana fuar alanı, fuar salonları, 360 derece gezilebilen gerçekçi stantlar, network ve konferans alanlarını içeren E-Halal Expo, sağlık, sağlıklı yaşam ve beslenmenin önem kazandığı günümüzde helal gıda, ürün ve hizmetlere ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecek.

Sadece Müslümanların değil Gayrimüslimlerin de sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşma adına tercih ettiği helal sertifikalı ürün ve hizmetlerin sektör oyuncuları ve yatırımcıları, 2,107 trilyon Dolarlık helal pazarını büyütmek için E-Halal Expo’da bir araya gelecek" dedi.

WHS Konsey Başkanı Yunus Ete, dünya nüfusunun yüzde 24’ünü oluşturan 1 milyar 800 milyon Müslümanların, 2,107 trilyon dolar olan (Dünya İslam Ekonomisi 2018-2019 verilerine göre) İslam ekonomisi pazar büyüklüğünün 2023 yılında 3,007 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini de belirtti. Pazarda 2,438 milyar Dolarlık payı İslami finans, 1,303 milyar dolarlık payı helal gıda, 177 milyar dolarlık payı helal turizm alırken, muhafazakâr moda 270 milyar dolar, helal medya 209 milyar dolar, helal tıp 87 milyar dolar, helal kozmetik ise 61 milyar dolarlık paya sahip olduğu bilgileri paylaştı.

Dünya Helal Zirvesi, 6’ncı yılında 15 ülkeden 60 konuşmacıyı, helal gıda, kozmetik, turizm, ilaç, muhafazakâr giyim, İslami finans ve İslami yaşam gibi alanlarda konferanslar vermek üzere ağırladı.

"Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal" başlığı altında düzenlenen, E-Halal Expo 2020 ile eş zamanlı gerçekleşecek olan 6. Dünya Helal Zirvesi ’nin oturumlarında “Helal Pazarı ve Helal Kalite Altyapısı”, “Helal Standardizasyonda Yeni Zorluklar ve Fırsatlar”, “Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin İİT/SMIIC Standartları” konuları ele alındı.

TSE Genel Sekreter Yardımcısı İlhami Aktürk “Helal Belgelendirmenin Önemi” konulu konuşmasında; “Helalde belgelendirme terimi ‘uygunluk’ değerlendirmesini de kapsıyor. Türkiye’de helal standartları olarak SMIIC’inkiler geçerlidir. Biz Türkiye ve TSE olarak onu kabul ettik. Almanya’da karşımıza bir madde çıkıyor ‘ticaretin yüzde 80’i teknik mevzuatlar ve standartlardan etkileniyor’ diye. Bundan dolayı teknik düzenlemeler ve standartlar ticaret açısından büyük önem arz ediyor. Örneğin ticaret yapıyorsunuz, elma satıyorsunuz ama elmanın 100 çeşidi var. İşte bu noktada herkesin aynı elmayı anladığı ve onu kast edecek şekilde bir tanımlama yapmamız gerekiyor. Burada bir tanım belgesi olması gerekiyor ki bu belge, teknik bir sözleşme mevzuatı da olabilir veya o elmayı tanımlayan konsensusa dayalı bir belge de! Ki işte buna standart diyoruz” dedi.

SMIIC adına Gıda Mühendisi Çağrı Cankurtaran, “SMIIC’de standartları belirlediğimiz uzmanlarımız var üye ülkelerden. SMIIC Uygunluk Değerlendirme Standartları Komitesi (SMIIC CCA)’nin uygunluk değerlendirmesi, test, denetim, değerlendirme, denetleme, muayene, deklarasyon, sertifikasyon, akreditasyon, akran değerlendirmesi, olay ve validasyon süreçlerini içeriyor. Helal sektöründe piyasanın çoğu sertifikasyona odaklanmış durumda. Ancak test, denetleme, sertifikasyon ve kalibrasyon da önemli fonksiyonlar. Sertifikasyon ve kalibrasyonda yeni standartlar yapıyoruz. Üreticilerden hizmet sağlayıcılara kadar her aşamada SMIIC standartlarını geliştiriyoruz. Helalden bahsediyorsak insan kaynakları, yani bireylerin yetkinliği oldukça önemli. Helal denetleyici, uzman veya değerlendirmeciler burada temel gruplar. Laboratuvarların yetkinliği, tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile ilgili standartlar da öne çıkıyor. Helal denince yeni test metotları ve başka konular da öne çıkıyor. Laboratuvarların profesyonel çalışmaları da helal raporu için sertifikasyon kurumlarının daha fazla test yapmalarını teşvik ediyor. SMIIC’in ana fikri standart oluşturmak. Yeni bir helal denetleme önerisi var. Bu konuda bir çalışma grubu oluşturduk ve bu grup yakın bir zamanda faaliyete geçecek. İSO 17020 çerçevesinde çalışacak bu grup. Bir buçuk yıl içerisinde standart geliştireceğimizi umuyoruz” dedi.

SMIIC Türkiye Dr. Mohammed Ali Alsheikh Wace, “OIC/SMIIC 24:2020 Standardı, Helal Gıda Katkı Maddeleri ve Diğer Eklenen Kimyasallar hakkında Genel Gereklilikler”denbilgiler verdi. SMIIC’in son standardı SMIIC 24’ü, helal gıdaya eklenen kimyasallarla ilgili belgeleri anlatan Wace, “Evde yemek yapmaya çalışanlar pazardaki ürünleri kıyasladıkları zaman bazen hayal kırıklığına uğruyorlar. Örneğin biri ev yapımı, diğeri fabrikada yapılmış fıstıklı bir ürün… Birisi kalite açısından farklı, hızlı bozuluyor. Gıda katkıları evde yapılanla aynı kaliteyi veriyor; hatta bazen marketten aldığınızın daha iyi bir sunumu, görüntüsü oluyor. Son kullanım tarihini de uzatıyorlar. Gıda katkılarının içinde çok fazla kimyasal vardır. Bunu sektörden çıkartıp uzaklaştıramayız. Bu durumun hem avantaj, hem dezavantajları var. Gıdayı bu şekilde üretebildiğimiz için daha fazla insana sunabiliyoruz ama bu noktada akla helal durumu ve güvenlik soruları geliyor. Diğer bir soru SMIIC 1; gıda katkıları, hayvan besinleri için neden farklı standartlar var? Bir standart genel olunca onun spesifik hale getirilmesi, açıklanması için yeni bir standarda daha ihtiyaç duyuluyor. Her teknik detay için bir SMIIC standardı geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak yeni standartlar oluşturmak için bir kuralımız var; SMIIC 1 ile çelişmemek! Gıdamıza binlerce katkı maddesi ekleniyor. Sadece tatlandırma için 7 binden fazla kimyasal var. Gıda katkıları 600 civarında. Örneğin bir süt fabrikasını ele alalım. Çocukların vitamine yeterli miktarda ulaşması için Türkiye mevzuatında D vitamini eklenmesi devlet tarafından zorunlu kılınıyor. Bu durum da hellalik konusunda, emülgatör ile beraber diğer sorunları getiriyor. SMIIC 24’te gıda katkı maddeleri ile ilgili şartlar nelerdir, şüpheli, dolaylı gıda katkıları ve işleme yardımcı olanlar; bunları halledeceğiz. Çok fazla fonkiyonel sınıf var; 600 gıda katkı maddesi, emülgatörler, katılaştırıcılar, tatlandırıcılar, tüm gıda katkı maddelerine kodekste yer veriliyor. Buradaki helal statüsünü, ‘helal olmayan’ ve ‘şüpheli’ maddeler, içerikler açısından SMIIC olarak dile getiriyoruz.”şeklinde açıklamalarda bulundu.