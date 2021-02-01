İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başarı Sohbetleri devam ediyor. Toplantıya katılan Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Hasanbey Çiftliği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Şentürk Salık, “Termal seracılıkta Avrupa’nın en büyüğü, Dünya’nın da ikinci en büyük termal serasıyız. Hedefimiz dünya liderliği” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, başarı hikâyeleri toplantılarına internet üzerinden devam ettiklerini söyledi. İş yaşamında fark yaratan, gösterdikleri başarı ile hem bölgemizin hem ülkemizin medarı iftiharı olan firmaların hikayelerini, kuruluş süreçlerini dinlediklerini belirten Küçükkurt, “Pandemi süreci aşılama ile devam ederken bizler de online olarak başarı hikayelerini dinlemeye devam ediyoruz. Yeni toplantımızda Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Hasanbey Çiftliği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Şentürk Salık’ı dinlemek istedik. Katılımından dolayı Arzu Şentürk Salık’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dünya ikincisi Avrupa birincisi: Agrobay

Agrobay Seracılık ve Hasanbey Çiftliği’nin kuruluşunun hikayesini anlatan Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Hasanbey Çiftliği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Şentürk Salık, Dünya’nın ikinci, Avrupa’nın en büyük termal seracılık faaliyetinin temelinde rahmetli babası Hasan Şentürk olduğunu söyledi. Bayburt Grup olarak inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyleyen Salık, “Babam rahmetli Hasan Şentürk’ün bir iş için Hollanda’ya giderken uçaktan gördüğü ışıklı bir alanın sera olduğunu öğrenmesi ve akabinde Hollanda’nın kısıtlı tarım arazisine rağmen dünyanın en büyük yaş sebze ve meyve üreticisi olduğunu anlayınca bu işe girmeye karar veriyor ve Dikili’nin jeotermal kaynakları nedeniyle 2002 yılında 60 dönüm arazide topraksız tarıma başlıyor” dedi.

2012 yılına kadar Hasan Şentürk idaresinde üretimlerine devam ettiklerini söyleyen Salık, “Babamın vefatından sonra amcam Ahmet Şentürk ile biz işi devraldık. Bugün 600 dönüm topraksız jeotermal ve yüzde yüz çevreye duyarlı üretimi ile dünyanın ikinci, Avrupa’nın en büyük serasıyız” dedi. Domates ürettiklerini ifade eden Salık, ”Yılda 15 bin ton domates üretiyoruz ve yüzde 75’ini ihraç ediyoruz. Ayrıca e ticaret üzerinden farklı sebze satışı da yaparken, İzmir’in en büyük süt ve süt ürünleri çiftliği Süt Kardeşler’i de işletmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Domates yaprağı küçükbaşın yemi”

Kendi fidelerini yetiştirdiklerini ve Agrobay’ın 65 bin meyve fidanı olduğunu söyleyen Salık, “Domates yaprağını koyun yemi olarak kullanarak küçük başta 6-8 tl olan yem maliyetini de 2 tl’ye düşürdük. 500 koyun ile başladığımız küçükbaş hayvancılıkta 4 bin koyuna ulaştık ve artık bölgeye damızlık hizmeti vermek için de çalışıyoruz. Topraklarımızı kirletmeden gelecek nesillere daha sağlıklı ve verimli topraklara sahip bir ülke bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

Son olarak aile şirketinde çalışma konusunda gelen soruya yanıt veren Salık, aile şirketi dışında çalışarak iş yaşamına atılmayı hedeflediğini ancak babasının erken vefatı nedeniyle bunu yapamadığını söyleyerek, “Aile şirketinde çalışmaktan mutluyum. Serada işçi gibi çalışarak bu işe girdim, amcamın bu konuda disiplinli yaklaşımı bana büyük katkı sağladı” dedi.