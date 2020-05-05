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Dünya ile iş yapmak isteyene bu bankadan destek var

Banka, uzman kadrosunun bilgi ve deneyimini müşterisi olsun veya olmasın dış ticaret yapan tüm firmalara sunuyor. Koronavirüs günlerinde şubeye gitmeden ihtiyaç duydukları konularda, doğru bilgiye en hızlı şekilde bu hat üzerinden ulaşmalarını sağlıyor.

Dünya ile iş yapmak isteyene bu bankadan destek var

Alternatif Bank’tan Dış Ticaret Danışman Hattı ile ile yeni bir uygulama başlattı. Alternatif Bank, ihracat ve ithalat yapan veya yapmayı planlayan firmalara Dış Ticaret Danışman Hattı üzerinden bilgi desteği veriyor. Banka, uzman kadrosunun bilgi ve deneyimini müşterisi olsun veya olmasın dış ticaret yapan tüm firmalara sunuyor. Koronavirüs günlerinde şubeye gitmeden ihtiyaç duydukları konularda, doğru bilgiye en hızlı şekilde bu hat üzerinden ulaşmalarını sağlıyor.

Bilgiye erişmenin önemli olduğu bugünlerde uluslararası ticaret yapanlar, 444 00 55 no’lu Müşteri İletişim Merkezi’nden Dış Ticaret Danışman Hattı’nı arayabiliyor. Akreditifler, krediler, garanti mektupları, vergiler gibi konularda kapsamlı bilgiler alabiliyor. Ayrıca gerçekleştirmeyi planladıkları ticari faaliyetlerde oluşabilecek riskler ve bunların minimize edilme yöntemleri hakkında da önerilerden faydalanabiliyor.

Dış Ticaret Danışman Hattı üzerinden sunulan bilgi ve teknik destek konuları:

· İhracat Akreditifleri

· İthalat Akreditifleri

· Garanti Mektupları

· Kontr-Garantiler

· Vesaik Mukabili İşlemler

· Mal Mukabili İşlemler

· Peşin Ödeme

· Transit Ticaret

· Ülke Kredileri

· İhracat Taahhütlü Krediler

o TCMB Reeskont Kredileri

o Eximbank Kredileri

o Banka Kaynaklı Krediler

· İthalat Kredileri

· Dış ticaret işlemlerinde ortaya çıkan vergiler

· Uygulanan uluslararası kurallar

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