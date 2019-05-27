"Dünya, kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyor"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, "Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz. Finansal sistemde Birleşmiş Milletler, merkez bankaları ve maliye bakanları çok endişeli bir duruşa sahip." dedi.

Uluslararası kalkınma uzmanları, iş dünyasından liderler ve yatırımcıların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için finansmanın nasıl artırılabileceğini tartışmak için bir araya geldiği İstanbul Kalkınma Diyalogları (IDD) etkinliği başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan UNDP Başkanı Steiner, ulusal ve küresel ekonominin önemli bir dönüşümden geçtiğini ifade ederek, "Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz. Finansal sistemde Birleşmiş Milletler, merkez bankaları ve maliye bakanları çok endişeli bir duruşa sahip." dedi.

Steiner, ülkelerin artık belirgin olmayan finansal sistemin bedelini ödediğini belirterek, küresel kalkınma sürecinde finansmana nasıl erişileceğinin önemine işaret etti. Steiner, az gelişmiş, gelişmemiş veya gelişmiş ülkelerin bile aynı sıkıntılarla karşılaşabildiğini söyledi.

Kamu bütçelerinin aslında hiçbir ülkede yeterli olmadığını savunan Steiner, şöyle devam etti:

"(Ülkeler) Yatırımlarla kalkınmayı finanse edememeye başladılar. Sanayi, yapay zeka, insan sanayisi veya yeni iş modelleri konusunda ve pazarlar konusunda yeni bir dönüşümün içerisindeyiz. 2015'te belirlediğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ne kadar ulaşırsak ve riskleri ne kadar ortadan kaldırabilirsek o derecede küresel ekonomiye güven artacaktır ve sürdürülebilir kalkınma için güven ortamı oluşacaktır."





- "Kamu ve özel iş birliği sürdürülebilir kalkınma için gerekli"





Achim Steiner, şu anda finansal pazarlarda belirsizlik ve eşitsizlik olduğunu ifade ederek, ülkelerin çoğunun finansal anlamda iyi durumda bulunmadığını, kalkınma sorunlarının olduğunu söyledi.

Steiner, "300 trilyon dolarlık küresel bir sermayeye sahip dünyada Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile finansal pazarlar arasındaki planlar bir hayal mi? Bu hedeflerin gerçekleşmesi bakımında doğru adımlar atılmıyor mu? Finans; güven ve istikrar ister, yatırımların karşılık bulmasını ister, yatırımcıların yüksek risk ile karşılaşmamasını için gerekli ortamı sağlar." diye konuştu.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile özelleştirmelerin bağının bulunduğunu, özelleştirmenin avantajlarının da, dezavantajlarının da olduğunu ifade eden Steiner, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne özelleştirme ile varılamaz. Kamu ve özel iş birliği sürdürülebilir kalkınma için gereklidir fakat özelleştirme zarar verir." dedi.





- "Finansal dengesizlik ve eşitsizlik, iklim değişikliği büyük tehlikelerden"





UNDP Başkanı Steiner, İslam Kalkınma Bankası'nın ve İslami finans enstrümanlarının Endonezya'da çok iyi işler çıkardığını söyledi.

Steiner, "Finansal sistemimizde kaynaklarımız var, kaynak sıkıntımız yok ancak yanlış yerlere ve alanlara yatırım problemlerimiz var." dedi.

2030'da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılıp ulaşılmayacağının her ülkenin adımlarını atması ile ilgili olduğunu vurgulayan Steiner, "Finansal dengesizlik ve eşitsizlik, iklim değişikliği bizim için büyük tehlikelerden bazıları... Bütün bunların hepsi, bir program çerçevesinde hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor. Eğer 2015'te belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştiremezsek 2030'da dünyayı kötü bir senaryo bekliyor olacak." şeklinde konuştu.



