Dünya Kitap Değişim ve Bağış Günü'nde Ömer Koç'tan çağrı

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, 14 Şubat'ın sadece Sevgililer Günü değil, aynı zamanda Dünya Kitap Değişim ve Bağış Günü olduğunu belirterek, "Unutmayın ki özel günler, sadece alışveriş için değil, bağış için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir." ifadesini kullandı.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Ömer Koç, hayırseverlik ve bağışçılık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir mesaj yayımladı.

Koç Topluluğu çalışanlarıyla paylaşılan ve holdingin kurumsal sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda Koç, "14 Şubat sadece Sevgililer Günü değil, aynı zamanda Dünya Kitap Değişim ve Bağış Günü. Unutmayın ki özel günler, sadece alışveriş için değil, bağış için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. ihtiyacharitasi.org adresini ziyaret ederek kitap bağışı yapabilir ya da dilediğiniz farklı bir ihtiyacı karşılayarak bir insanın yüreğini ısıtabilirsiniz." ifadelerini kullandı.