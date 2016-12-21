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Dünya Kooperatifçilik Günü

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirerek, teröre inat daha fazla üreteceğiz"

Dünya Kooperatifçilik Günü

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirerek, teröre inat daha fazla üreteceğiz." dedi.

Tüfenkci, Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen toplantıda 11 kooperatifin temsilcileriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırıya değinen Tüfenkci, saldırıyı lanetle kınadığını, ihanet ve şer odaklarına karşı, milli seferberlik ruhu içinde mücadele edeceklerini ifade etti.

Tüfenkci, "Herkes kendi tabanına sahip çıkarak milli seferberliği gerçekleştirecektir. FETÖ'cüleri gerekirse tek tek ayıklayacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirerek, teröre inat daha fazla üreteceğiz." diye konuştu.

Dünya Kooperatifçilik Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, kooperatiflerin, dünya genelinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın önemli araçlarından biri olarak kabul edildiğini söyledi.

Kooperatiflerin başarılı girişim örnekleri olduğuna işaret eden Tüfenkci, bu sayede yerli malı üretimine ciddi katkılar sağlandığını belirtti.

Tüfenkci, kooperatifçiliğin merkezinde insan ve topluma hizmet anlayışı olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde dayanışma ruhuyla yaşatılan modern kooperatifçilik, refah ve zenginliğin ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaşmasına katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Kooperatiflerin yaşanan ekonomik krizlerde diğer sermaye şirketlerine göre daha az etkilendiğini dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Kooperatifler ekonomide yeni yapılanmaların önünü açarak toplumsal faydayı en üst düzeye taşımaktadır. Dünyanın en büyük 300 kooperatifinin cirosu 2,5 trilyon doları aşmaktadır. Ülkemizde kooperatifler, 56 bini aşan sayılarıyla, 40'a yakın farklı türde faaliyet göstermektedir. 7 milyondan fazla insanın ortak olduğu bu kooperatifler arasında yıllardır Türkiye'nin ilk 500 işletmesi arasına giren kuruluşlar var."

Türkiye'de faaliyet gösteren 120 kadın kooperatifinin 20'sinin bu yıl kurulduğunu belirten Tüfenkci, "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı"nda kadın iş gücünün kooperatif çatısı altında ekonomiye kazandırılmasını öngören eylemlerin de yer aldığını sözlerine ekledi.

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Andrey KarlovDünya Kooperatifçilik GünüGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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