Dünya Kupası heyecanı BiP'te

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in iletişim ve eğlence platformu BiP, futbolseverler için Dünya Kupası özel kanallarını hayata geçirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın heyecanla beklediği, 4 yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası başladı. 1930 yılından beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası, futbolun görsel bir şölene dönüştüğü bir turnuva olarak dünyanın her yerinde milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Türkiye'deki futbolseverlerin gözü kulağı da Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası boyunca Türkiye’nin en büyük mesajlaşma ve sosyal platformu BiP'te olacak. Futbol fanatikleri, Dünya Kupası'na dair her şeyi BiP'in Dünya Kupası kanallarında bulacak.

Canlı maç anlatımları, video haberler ve yorumlar, son dakika gelişmeleri, maçlarla ilgili istatistikler ve analizler, puan durumları, karşılaşma fikstürleri, stadyumlar ve daha fazlası BiP Dünya Kupası kanallarında futbol fanatiklerine ulaştırılacak.





- Her gün forma ödüllü yarışma





Açıklamada verilen bilgilere göre, turnuva boyunca futbolseverler maçlardan canlı anlatım, video haberler ve yorumlar için BiP Spor kanalını, kupadan son dakika haberler, istatistikler ve analizler için Sporx kanalını, puan durumları, fikstür, kadrolar ve stadyumlar için Dünya Kupası 2018 kanalını ve her gün forma ödüllü yarışma için Esnaflar Dünya Kupası kanalını takip edebilir.



