Dünya listelerinde

ABD’de yayın yapan CNN TRAVEL verilerine göre dünyanınen iyi çorbaları belirlendi. Türkiye’denbir çorbanın en iyi 20 çorba listesinde yer aldığı kaydedilirken, bunun Yayla Çorbası olduğu belirlendi. Raporda Yayla Çorbası’nın kış hastalıklarına önlem olarak da içildiği kaydedilirken, taze pide ile servis edilmesi gerektiği detaylar arasında yer aldı. Dünya’nın en iyi çorbası ise Nijerya’dan “Banga” olurken, ikinci sırada Vietnam’dan “Beef pho”, üçüncü sırada ise Ukrayna’dan Pancar Çorbası yer aldı. Liste’den Gürcistan’dan Çin’e, Brezilya’dan Fransa’ya birçok ülkenin yer aldığı gözlendi.

MEDYADA MERCİMEK ÇORBASI ZİRVEDE YER ALDI

Medya takip kurumu Ajans Press, yemekler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl yeme-içme başlığı altında medyada 1 milyon 436 binhaber içeriği yer aldı. Ülkemizde oldukça fazla çeşidi bulunan çorbalar ise 146 bin 880 haber ile gündemde yer aldı. Çorbalar özellikle doktorların beslenme önerileri kapsamında haberlerde yer alırken, ülkemizde yaygın olarak yapılan ücretsiz çorba dağıtımın da gündemde olduğu kaydedildi.Ajans Press’in gazete, dergi ve internet site içeriklerini incelediği araştırmada, Türk medyasında geçtiğimiz yıl en çok konuşulan ilk beş çorba çeşidi ise; Mercimek (2.785), Kelle Paça(1.789), Ezogelin (832), Domates (602) ve İşkembe (432) oldu.