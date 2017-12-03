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Dünya Madenciler Günü'ne doğru

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Türkiye'de 1941 yılından bu yana maden ocaklarında meydana gelen kazalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti" - "Onlara vefa borcumuzu ödemenin yolu, bu mesleğin daha çok saygınlık kazanması için uğraşmaktır"

Dünya Madenciler Günü'ne doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de 1941'den bu yana meydana gelen maden kazalarında 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Onlara vefa borcumuzu ödemenin yolu, bu mesleğin daha çok saygınlık kazanması için uğraşmaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, madencilik mesleğinin daha fazla saygınlık kazanması ve maden kazalarının yaşanmaması dileğinde bulundu.

Yeraltı kaynaklarının refah düzeyinin yükselmesinde belirleyici unsur olduğuna dikkati çeken Palandöken, önemli maden yataklarına sahip Türkiye'de madenlerin üretime geçmesinin, sanayinin ihtiyacı olan ham maddenin sağlanmasının zor şartlarda gerçekleştiğini ifade etti.

Palandöken, Türkiye'de 1941 yılından bu yana çeşitli bölgelerde kömür ve diğer maden ocaklarında meydana gelen kazalarda 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kazalarda 301 kişiyle en büyük kaybın yaşandığı Soma'daki madencilerimiz başta olmak üzere kaybettiğimiz tüm madencilerimizi rahmetle anıyorum. Madencilerimiz, maden mühendislerimiz yer altına inerken çocuğunu, eşini, anne ve babasını, ailesini, sevdiklerini arkada bırakıp iniyorlar. Yer altına 'selametle’ diye uğurladığımız madencilerimiz dünyanın en zor mesleklerinden birini icra ediyor. Toplum olarak onlara vefa borcumuzu ödemenin yolu, bu mesleğin daha çok saygınlık kazanması için uğraşmaktır. Maden mühendislerinin ve tüm maden çalışanlarının Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum."

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