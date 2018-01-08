Dünya mutfaklarının renk haritasını çıkardılar

KÜTAHYA (AA) - MUHARREM CİN - Türkiye'nin önde gelen renkli sofra seramiği üreticilerinden Keramika, dünya mutfaklarının seramikteki renk haritasını çıkarıp, her kıta ve ülkenin renk tercihine göre tasarladığı koleksiyonlarla geçen yılki üretiminin yüzde 50'sini 65 ülkeye ihraç etmeyi başardı.

Kütahya'da yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda kurulu tesiste yaklaşık 800 çalışanıyla üretim yapan Keramika, Avrupa'ya krem, gri, beyaz, koyu gri, mat siyah; Asya'ya mat ve canlı; Güney Amerika ve Kuzey Amerika'ya turkuaz, sarı, viyolet; Ortadoğu'ya kırmızı, sarı, mavi renklerde seramik gönderiyor.

Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 yılında 50 çalışanıyla küçük bir atölyede üretime başlayan Keramika'nın bugün Türkiye'nin önde gelen markaları arasına girdiğini söyledi.

Yüce, uzun yıllar madencilik sektöründe faaliyet gösterdiklerini, Kütahya'nın çini ve seramik kenti olması nedeniyle bu alanda yatırım yapma kararı aldıklarını hatırlatarak, "Seramiğin ve çininin başkenti Kütahya'dan mutfaklarınızı renklendiriyoruz" sloganıyla yola çıktıklarını belirtti.

Böylece 2006 yılında küçük bir atölye kurarak seramik sofra ürünleri üretimine başladıklarını anlatan Yüce, "Kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, önce yurdumuz coğrafyasındaki müşterilerimizin renk beğenilerine uygun üretim yaparak Türk mutfaklarına girmeyi başardık. İlk yılımızdan itibaren önce İstanbul'daki züccaciye fuarlarına katıldık. Burada belirli bir tecrübe ve müşteri edindikten sonra sektörümüzün dünyadaki en önemli fuarlarında yerimizi almaya başladık." diye konuştu.

- 65 ülkeye ihracat

Yüce, 160 renk çeşidiyle üretilen Keramika ürünlerini kısa sürede dünya mutfaklarına sokmayı başardıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülke insanlarının beğeni ve taleplerine uygun model ve tasarımlara yönelik sunumlar yaptık. Dünyada kendi kulvarımızda en fazla renkli üretim yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Geçen yıl üretiminin yüzde 50'sini Kore, Meksika, Japonya, Fransa, Rusya ve ABD başta olmak üzere 65 ülkeye ihraç etmeyi başardık. İhracat rakamlarımız 2016'ya göre 2017'de yüzde 20 arttı. 2018 yılı hedefimiz ise üretimimizin yüzde 60'ını yurt dışına satmak ve ihracat ciromuzu yüzde 25 artırmak. 2017'de 7,5 milyon dolar olan ihracat ciromuzu 2018'de 10 milyon dolara çıkartmayı hedefliyoruz."

Her ülkenin seramik sofra ürünlerinde farklı renk tercihleri olduğunu aktaran Yüce, talebe göre üretim yaptıklarını vurguladı. Yüce, şunları kaydetti:

"Dünya mutfaklarının seramikteki renk haritasını çıkardık. Yurt dışında katıldığımız her fuara o kıtanın, ülkenin renk tercihlerini, yemek kültürünü, örf ve adetlerini araştırarak uygun koleksiyonlarla gittik. Satışa sunduğumuz ürünler bu nedenle çok rağbet gördü. Öyle bir dünya haritası çıkardık ki... Avrupa'da yaşayan insanlar mutfaklarında krem, gri, beyaz, koyu gri ve mat siyahı tercih ediyor. Asya'ya baktığımız zaman mat ve canlı renkler ön plana çıkıyor. Güney Amerika ve Kuzey Amerika'ya baktığımızda ise turkuaz, sarı, viyolet ilgi görüyor. Ortadoğu'nun renkleri Türkiye'ye çok yakın ve kırmızı, sarı, mavi gibi ana renkler tercih ediliyor."

- "Sofra seramiğinde dijital baskı teknolojisini kullandık"

"Sofra seramiğinde Türkiye'de ilk kez dijital baskı teknolojisini kullandık." diyen Yüce, teknolojik anlamda gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Yüce, her yıl ürün çeşit ve renklerini artırmanın yanı sıra yeni teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek üretime yansıttıklarını, Ar-Ge ve inovasyonun günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini belirtti.

Etkin teşviklerle sanayisi desteklenen ülkelerin dünya rekabet sıralamasında en üst seviyelerde yer aldığını işaret eden Yüce, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın özel sektörde, tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edilebilir bir yapıya kavuşturulması için çıkarılan kanun kapsamında 'Tasarım Merkezleri' statüsünde kurduğumuz 'Keramika Tasarım Merkezi' Bakanlıkça 31 Ekim 2017'de onaylanarak kulvarında 4. tasarım merkezi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.