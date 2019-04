Dünya otomotiv endüstrisi İstanbul'da buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Dünya otomotiv endüstrisinin üçüncü büyük fuarı olan Automechanika Istanbul kapılarını ziyaretçilerine açtı. 36 ülkeden bin 400 firmanın katıldığı fuarda, Türk otomotiv endüstrisinin son teknolojik ürün ve hizmetleri görücüye çıktı.



Hannover Fairs Turkey ve Messe Frankfurt Istanbul iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı ile Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin desteğiyle gerçekleştirilen fuarın 13'üncüsü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.



Türk otomotiv endüstrisinin son teknoloji ürün ve hizmetlerini sergilediği, ulusal ve uluslararası firmaların özel bölümlerde yenilikçi ürünlerini katılımcılarla buluşturduğu fuarın açılışında konuşan Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, otomotiv endüstrisindeki teknolojik gelişmelerden bahsetti.



Tedarik sanayisinin de bu değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu dile getiren Baybalı, TAYSAD üyelerinin yüzde 75'inin yerli sermayeden oluştuğunu, bu firmaların hem Türkiye'de hem de yurt dışında ciddi yatırım yaptığını aktardı.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young ise fuarda son yeniliklere tanık olunacağını ve otomotiv sektöründeki yeniliklerin konuşulacağını söyledi.



Sektörde ve dünyada yaşanan teknolojik değişimden bahseden Young, "2030'a kadar kişisel mobilitenin yüzde 50 artacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle önümüzdeki 10 yılda otonom sürüş donanım ve yazılım pazarının 60 milyar dolarlık değer ulaşacağını öngörüyoruz." dedi.

Young, ortak paylaşımlı araçların büyük kısmının sürücüsüz olacağını kaydederek, bu değişimlerin üreticileri iş birliği içerisinde olmaya zorladığını anlattı.



Otomotiv sektöründeki paydaşların artık kafa kafaya vermeye başladığını ve birbirlerinin Ar-Ge deneyiminden faydalanmaya başladığını aktaran Young, "Tüm sektör olarak bu yeni döneme hazırlıklı olmak ve daha fazla iş birliği yapmak zorundayız. Nitekim DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi olarak ana vizyonumuz Türkiye ile Almanya arasındaki firmaları daha da yakınlaştırıp ülkeler arasındaki ticareti ve yatırımları artırmaktır." diye konuştu.



"Geçen yıl 118 ülkeden 45 bin kişi ziyaret etmişti"



Otomotiv Satış Sonrası (OSS) Ürün ve Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Şahin de fuarı geçen yıl 118 ülkeden yerli ve yabancı 45 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, satın alma heyetlerinin ve alıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını söyledi.



Otomotiv sektörünün geçen yıl toplam ihracatın yüzde 19'unu tek başına yaptığını dile getiren Şahin, böyle önemli bir organizasyonun hava limanının taşınması sürecine denk gelmesinin çok kötü olduğunu anlattı.



Şahin, birçok misafirin bu yüzden yurt dışından günübirlik geldiğini kaydederek, zamanlamanın talihsizliğinden bahsetti.



Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel de otomotiv endüstrisinin Türk ekonomisinin çok önemli bir parçası olduğunu, yerli otomobil projesinin de hayata geçmesiyle rekabet gücünün artacağını söyledi.



Türk otomotiv endüstrisinin üretiminin yüzde 80'ini ihraç ettiğini dile getiren Kühnel, şu bilgileri verdi: "Türkiye otomotiv sektörünün 2019 ihracat hedefi 32 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz yıl otomotiv ihracatına 10 milyar dolarlık katkı sağlayan otomotiv yan sanayi ise bu yıl ihracat hedefini 12 milyar dolara çıkardı. Artan ürün kalitesi ve rekabet gücüyle, tanınan ve güven duyulan bir marka haline gelen Türkiye otomotiv sektörünün artan bu ivmesini sürekli kılmanın yolu, uluslararası yeni yatırım ve ortaklarla ticari iş birliklerini güçlendirmesinden geçiyor. Automechanika Istanbul hem katılımcı hem ziyaretçi tarafında uluslararası potansiyeli en yüksek fuarlardan biridir. Türkiye otomotiv sanayisinin gücünü tüm dünyaya göstermesi için de önemli bir fırsattır."



"Fuar her geçen yıl büyüyor"



Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, Automechanika Istanbul'un dünyanın en büyük 3. otomotiv fuarı olduğuna dikkati çekerek, etkinliğin her geçen gün büyümeye devam ettiğini söyledi.



Geçen yıl bin 351 katılımcıyı ağırladıklarını dile getiren Yardım, bu yıl da 36 farklı ülkeden bin 400 katılımcı ile 38 bin metrekare alanda sektörle bir araya geldiklerini söyledi.



Yardım, 2018'de 12 ülke pavilyonu olduğunu anımsatarak, bu yıl Fas, Malezya, Slovakya ve Tayland'ın da katılımıyla sayının 16'ya ulaştığını sözlerine ekledi.



Türk otomotiv endüstrisi uluslararası fuarda görücüye çıktı



Türkiye'nin lider otomotiv endüstrisi fuarı 36 ülkeden bin 400'ün üzerinde firmanın katılımıyla Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçek kapılarını açtı.

Hannover Fairs Turkey ve Messe Frankfurt Istanbul iş birliğinde Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği desteğiyle gerçekleştirilen ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen fuar 7 Nisan'a kadar sürecek.



Tüm Türkiye ve dünya genelinden sektör profesyonellerinin buluşma noktası haline gelen Automechanika Istanbul, Şangay ve Frankfurt'tan sonra otomotiv endüstrisi alanındaki fuarlar arasında dünyada 3. sırada yer alıyor. Automechanika Academy kapsamında yer alan özel seminer ve oturumları ile de dikkati çeken Automechanika Istanbul fuarı, yerli otomobil üretmeye hazırlanan Türkiye otomotiv endüstrisi için büyük önem taşıyor.



Türk otomotiv endüstrisinin son teknoloji ürün ve hizmetlerini sergilediği fuarda, bu yıl yeni ürün gruplarıyla birlikte ulusal ve uluslararası firmalar; parça ve sistemleri, bakım ve onarım, aksesuarlar ve tuning, madeni yağ, akü, e-mobility ve araç yıkama ve bakım merkezi başta olmak üzere oluşturulan özel bölümlerde yenilikçi ürünlerini sergiliyor.



Automechanika Istanbul, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinin tüm otomotiv üretim ve onarım profesyonellerini bir araya getirerek 3 kıtada otomotiv sektörünün ana platformu oldu.



Fuarda Almanya, Çekya, Çin, Endonezya, Fas, Malezya, İran, İspanya, İtalya, Kore, Hong Kong, Pakistan, Slovakya ve Tayvan gibi önemli ticaret merkezlerinin ülke pavilyonları katılımcı firmalar ile bir araya gelerek ve yeni iş anlaşmaları sağlama fırsatı elde edecek.



Sektörün gelecek vizyonu ele alınacak



Otomotiv üretim ve onarım ürün gruplarının yanı sıra, lojistik, kompozit, ham madde üreticileri, IT çözümleri, kimyasal ve kalıp üreticileri gibi sektörün bütün paydaşlarının yer aldığı fuarda otomotiv endüstrisinin nabzı tutuluyor.



Automechanika Academy konferans, seminer ve workshop programlarına geniş yer ayrılan fuarda, sektörden uzmanlar en son trendler, yenilikler ve gelecek dönem projeksiyonları ekseninde konuşma ve sunumlar yapacak. Fuarın bir başka özel bölümü olarak tasarlanan E-Mobility Forum Alanı'nda ise otomotiv endüstrisinde yeni trendler ve geleceğin teknolojileri 4 gün boyunca ele alınacak.



Birçok etkinliğe, ek program ve özel tanıtım alanlarına ev sahipliği yapan fuarda uzman konuşmacıların sunumlarıyla çeşitli seminer, atölye ve etkinlikler de düzenlenecek.



Automechaika Academy kapsamında 7. Salon'da organize edilen E-Mobility Forum Etkinliklerinin yanı sıra 14. Salonda TOBFED tarafından organize edilen "Oto Bakım ve Oto Yıkama" atölyeleri bu yıl da fuar süresince devam edecek. Makina Mühendisleri Odası tarafından "Elektrikli Araç Takımları Buluşması" ve 6 Nisan'da eğitim seminerleri gerçekleştirilecek.



"OSS Aftermarket Konferansı" her yıl olduğu gibi bu yıl da fuar sırasında yer alacak önemli etkinlikler arasında bulunuyor. Bu yıl ilk defa Mercedes-Benz "Teknik Eğitimleri Tanıtımı ve Simülatör Destekli Eğitim Demoları” 5 Nisan'da fuarda yer alacak. Elektrikli Araç Şarj İstasyonları da yeni katılımcılarla fuarda yer almaya devam ediyor. Üniversitelerin "Alternatif Enerjili Araç Takımları" ise etkinlikte meraklılarıyla buluşuyor.