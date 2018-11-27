Dünya paranın geleceğini tartışıyor

Lehman ve Nakamoto’dan 10 yıl sonra Para Reformu Konferansı’nda, Bağımsız ve Milli Para Sistemi (Vollgeld) ile Kripto paralar üzerine yeni tartışmaları masaya yatırıldı. Finansal krizden ve Bitcoin’in başlangıcından 10 yıl sonra, Bağımsız ve Milli Para’nın tanıtılması için yapılan İsviçre referandumu yılında, Alman NGO Monetative, Frankfurt School Blockchain Center ve International Movement for Monetary Reform (IMMR) işbirliğinde, varolan para sistemi hakkında bir konferans düzenlendi. Hali hazırdaki para sistemindeki olası değişiklikler ve problemlerin yanı sıra iki radikal değişiklik de bu konferansta gündemdeydi. Bağımsız ve Milli Para Sistemi (Vollgeld) ve Kripto paralar ile para birimi rekabetinin konu edildiği konferans Frankfurt School Blockchain Center’da 24 Kasım’da gerçekleşti.

Bitcoin’in icadı ve 2008 finansal krizinden beri, ekonomistler sadece düzenleyici müdahale tartışmalarını değil, para ve bankacılık sisteminin kendisi ve işleyişi hakkında olan tartışmaları da tekrar gündeme getirmeye başladı. Bağımsız ve Milli Para Sistemi (Vollgeld) destekleyicileri sistemsel olarak finansal krize yol açan ticari bankaların kaydi para üretmesi ve kullanıma sürmesini eleştirerek, para üretmenin tamamen kamuya ait Merkez Bankaları’nın eline dönmesini savundular.

Bir diğer görüş ise; kamuya ait Merkez Bankaları’nı, varolan para sistemindeki zayıf halka olarak görüyor ve paranın tam ulussuzlaştırılmasını ve özelleştirmeyi desteklediklerinin altını çiziyor. Bu gruba kripto para temsilcileri tam destek veriyor. Aynı zamanda ekonomistler ve Merkez Bankaları, blockchain teknolojisi yolu ile transfer edilebilen ancak ticari bankaların para üretme güçlerine ciddi anlamda zarar verme ihtimali olan digital cash’in (dijital nakdi para) kullanıma sürülmesi konusunu da gündeme taşıdılar.