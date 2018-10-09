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Dünya Posta Günü

- PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: "Kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Dünya Posta Birliğinin yeni yaşını ve Dünya Posta Günü'nü kutluyor, tüm dünyada posta sektörüne emek verenlere şükranlarımı sunuyorum"

Dünya Posta Günü
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ANKARA (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyi̇k, kurucu üyeleri arasında yer aldıkları Dünya Posta Birliğinin yeni yaşını ve Dünya Posta Günü'nü kutlayarak, "Tüm dünyada posta sektörüne emek verenlere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bozgeyik, 9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ekimde şirketin 178. kuruluş yıl dönümünün yanı sıra "Dünya Posta Günü"nü kutlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Küresel posta sektörünün düzenleyicisi konumundaki Dünya Posta Birliğinin (UPU) kuruluş yıl dönümü olan ve "Dünya Posta Günü" olarak ilan edilen 9 Ekim'i UPU İdari Konsey Başkanı unvanının getirdiği sorumluluk ve gururla karşıladıklarını belirten Bozgeyik, şu değerlendirmede bulundu:

"Hükümetimizin desteği ve çalışanlarımızın özverili gayretleriyle çınar kurumumuzu içinde bulunduğumuz dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yapılandırıyor, ülkemize ve milletimize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurucu üyeleri arasında yer aldığımız UPU'nun yeni yaşını ve Dünya Posta Günü'nü kutluyor, tüm dünyada posta sektörüne emek verenlere şükranlarımı sunuyorum."

Bozgeyik, şirketin posta, kargo-lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda sürdürdüğü faaliyetlerle sadece Türkiye'de değil, dünyada da takdir topladığının altını çizdi.

PTT AŞ'nin 2016'da 26. Dünya Posta Kongresi'ne, 2017'de Uluslararası E-Ticaret Konferansı'na, 2018'de de 3. UPU Dünya CEO Forumu'na ev sahipliği yaptığını anımsatan Bozgeyik, bu organizasyonların sektördeki söz sahibi konumlarının önemli göstergesi olduğunu bildirdi.

Bozgeyik, "Bir dünya markası olma yolundaki PTT, eylülde Etiyopya'da düzenlenen UPU 2. Olağanüstü Kongresi'ne de kayda değer katkı sunmuş, sektörümüzün geleceğine yönelik tarihi kararlar şirketimizin liderliğinde alınmıştır. Ayrıca, söz konusu başarıları taçlandıran Ar-Ge yatırımlarımız, dijital altyapı çalışmalarımız, yerli ve milli üretime yönelik projelerimiz bugün olduğu gibi gelecekte de tüm hızıyla devam edecektir." açıklamasında bulundu.

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