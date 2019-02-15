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Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci durak İsveç

- Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci heyecanı İsveç'te yaşanacak, 19 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar, 1466,63 kilometre yol gidecek

Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci durak İsveç
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İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci heyecanı İsveç'te yaşanıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 19 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar, 1466,63 kilometre yol kat edecek.

İsveç Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull TV'den takip edilebilecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Monte Carlo'yu son 6 yılın Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazanmıştı.

Bu sonuçla Fransız pilot 29 puanla pilotlar sıralamasında da liderliğe oturmuştu. Ogier'i bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ve Ott Tanak takip ediyor.

9 şampiyonluğuyla bir ralli efsanesi olan Sebastien Loeb, 2012 yılından beri ilk kez İsveç Rallisi ile birlikte bir kar yarışında mücadele edecek.

Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye'de 8 yıllık bir aranın ardından geçen yıl Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

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