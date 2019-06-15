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Dünya Rüzgar Günü

- WindEurope Üst Yöneticisi Giles Dickson: - "2011-2016 yıllarında rüzgar enerjisi Avrupa'nın karbon emisyon azaltımına katkı sağladı. Yaklaşık 819 milyon ton karbondioksit salımı engellendi" - "Rüzgar enerjisi sektörü büyüyor ve yatırım maliyeti ucuzluyor, bunun yanında istihdama da katkı sağlıyor"

Dünya Rüzgar Günü
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ANKARA (AA) - Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) Üst Yöneticisi Giles Dickson, iklim değişikliğiyle mücadelenin ülkelerin politik gündeminin ilk maddesi olduğunu ve öneminin arttığını belirterek, "2011-2016 yıllarında rüzgar enerjisi Avrupa'nın karbon emisyon azaltımına katkı sağladı. Yaklaşık 819 milyon ton karbondioksit salımı engellendi." ifadesini kullandı.

Dickson, 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, rüzgardan temiz enerji üretilmesi ve bunun sosyoekonomik faydalarına dikkati çekti.

Çevre kirliliği ve küresel ısınmayla mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının zorunlu olduğuna işaret eden Dickson, "Rüzgar enerjisi sektörü büyüyor ve yatırım maliyeti ucuzluyor, bunun yanında istihdama da katkı sağlıyor. Sadece Avrupa'da bu sektörde 300 bin kişi çalışıyor. Kıtada geçen yıl üretilen toplam elektriğin yüzde 14'ü rüzgar enerjisinden karşılandı. Ayrıca, 2011-2016 yıllarında rüzgar enerjisi Avrupa'nın karbon emisyon azaltımına katkı sağladı. Yaklaşık 819 milyon ton karbondioksit salımı engellendi." değerlendirmesinde bulundu.

Dickson, 2050 yılına kadar Avrupa'nın elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin payının yüzde 50'leri bulacağına dikkati çekerek, Avrupa Komisyonunun bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

- "Temiz ekonomiyle büyüme sevindirici"

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi Üst Yöneticisi Ben Backwell da açıklamasında, küresel enerji talebinin her yıl arttığını, rüzgar enerjisi sektörünün büyüyerek olgunluk çağına ulaştığını bildirdi.

Fosil kaynaklara olan ilginin her yıl azaldığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Backwell, "Karbon emisyonlarının düştüğünü, yenilenebilir enerji yatırımlarının arttığını görüyoruz. Ülkelerin temiz ekonomiyle büyüdüğünü görmek de sevindirici. Rüzgar enerjisi hem ülkelerin gelişmesi hem de iklim hedeflerini tutturmada önemli bir rol üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, WindEurope verilerine göre, küresel rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yılın sonu itibarıyla 91 ülkede 591 bin megavat kurulu güce ulaştı.

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