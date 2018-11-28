Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya kiğılı Çok net kampanya
Global film endüstrisinden Türk sinemasına fokus
Dünya Sinemasının Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
SinemaDansAnkara ödüller dağıttı
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu
Esnaftan tam destek
Esnaftan tam destek
KIKO MILANO, TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
KIKO, İstiklal'de

"Dünya Sayıştaylar Birliğinin de başkanlığını istiyoruz"

UŞAK (AA) - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Avrupa Sayıştaylar Teşkilatı Birliğindeki başkanlık görevinin ardından gelecek dönemde Dünya Sayıştaylar Teşkilatı Birliğinde aynı göreve talip olduklarını bildirdi.Baş, Uşak Üniversitesi'nde...

banner17

UŞAK (AA) - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Avrupa Sayıştaylar Teşkilatı Birliğindeki başkanlık görevinin ardından gelecek dönemde Dünya Sayıştaylar Teşkilatı Birliğinde aynı göreve talip olduklarını bildirdi.

Baş, Uşak Üniversitesi'nde düzenlenen "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği, Kariyer Planlaması" konulu konferansta bir sunum yaptı.

Sayıştay'ın kuruluşu, çalışma alanları ve işleyişi ile ilgili bilgi veren Baş, Türkiye'nin köklü bir devlet geleneğinden geldiğini, Sayıştay'ın da 1862 yılında kurulduğuna işaret etti.

Türkiye'nin güçlü kurumsal kültürüyle uluslararası teşkilatlarda ön planda olduğunu ifade eden Baş, "Avrupa Sayıştaylar Birliğinde başkanlık yaptık. Bu benim başarım değil, kurumumuzun ve devletimizin başarısıdır. Biz çok önemli, köklü bir geçmişe sahibiz. Önümüzdeki dönemde Dünya Sayıştaylar Birliğinin de başkanlığını istiyoruz. Yeter ki öz güvenimiz olsun." dedi.

Baş, konuşmasında öğrencilere kariyer planlaması konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Konferansı Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da izledi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KonferansRektörSayıştayUşak Üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1