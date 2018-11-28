UŞAK (AA) - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Avrupa Sayıştaylar Teşkilatı Birliğindeki başkanlık görevinin ardından gelecek dönemde Dünya Sayıştaylar Teşkilatı Birliğinde aynı göreve talip olduklarını bildirdi.

Baş, Uşak Üniversitesi'nde düzenlenen "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği, Kariyer Planlaması" konulu konferansta bir sunum yaptı.

Sayıştay'ın kuruluşu, çalışma alanları ve işleyişi ile ilgili bilgi veren Baş, Türkiye'nin köklü bir devlet geleneğinden geldiğini, Sayıştay'ın da 1862 yılında kurulduğuna işaret etti.

Türkiye'nin güçlü kurumsal kültürüyle uluslararası teşkilatlarda ön planda olduğunu ifade eden Baş, "Avrupa Sayıştaylar Birliğinde başkanlık yaptık. Bu benim başarım değil, kurumumuzun ve devletimizin başarısıdır. Biz çok önemli, köklü bir geçmişe sahibiz. Önümüzdeki dönemde Dünya Sayıştaylar Birliğinin de başkanlığını istiyoruz. Yeter ki öz güvenimiz olsun." dedi.

Baş, konuşmasında öğrencilere kariyer planlaması konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Konferansı Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da izledi.



