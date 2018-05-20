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Dünya Süt Günü'nde uyarılar

- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Sütün sağlığa olan faydaları da dikkate alınarak, kişi başına düşen süt tüketiminin gelişmiş ülkelerin seviyelerine çıkarılması için toplumsal bilinci artıracak eğitim çalışmalarına da ağırlık verilmelidir"

Dünya Süt Günü'nde uyarılar

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sütün sağlığa olan faydalarına dikkati çekerek, "Kişi başına düşen süt tüketiminin gelişmiş ülkelerin seviyelerine çıkarılması için toplumsal bilinci artıracak eğitim çalışmalarına da ağırlık verilmelidir." ifadesini kullandı.
Bayraktar, 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insan sağlığı için kıymetli bir ürün olan sütün, düzenli içildiğinde, bebeklikten yaşlılığa, bireyin zihinsel ve fiziksel gelişimine, vücudun güçlenmesine ve sağlığın korunmasına katkı sağlayan bir gıda olduğunu belirtti.
İnsan sağlığı için kıymetli bir ürün olan sütün, hayvancılık sektörünün de en önemli lokomotif ürünü olduğunu vurgulayan Bayraktar, “2017 yılında ülkemizde toplam 20,7 milyon ton süt üretilmiştir. Süt üretiminde arz fazlasının önüne geçmek için tüketim ve ihracat artırılmalıdır” görüşüne yer verdi.
Süt hayvancılığının, et hayvancılığının da temeli olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:
"Ana varsa dana vardır. Et hayvancılığının materyalini süt hayvancılığı sağlamaktadır. Üretici 1 litre süt sattığında en az 1,5 kilogram yem alabilmeli. Buna göre üreticinin eline litrede 1 lira 89 kuruş geçmeli. Üreticinin sattığı sütün ülke ortalaması litrede 1 lira 38 kuruş. Litresi 1 lira 5 kuruştan süt satılan illerimiz bile vardır. Çiğ süt fiyatları artırılmalı."
Süt tüketiminin, tüm yaş gruplarında artırılması için kampanyalar düzenlenmesi gerektiğini belirten Bayraktar, "Sütün sağlığa olan faydaları da dikkate alınarak, kişi başına düşen süt tüketiminin gelişmiş ülkelerin seviyelerine çıkarılması için toplumsal bilinci artıracak eğitim çalışmalarına da ağırlık verilmelidir." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, sektörün istikrara kavuşması, sürdürülebilir bir üretime ulaşması için çiğ süt/yem paritesinin en az 1,5 olması için gereken tedbirler alınmasını ve hayvancılık desteklerinin artarak devam etmesini istedi. Bayraktar, "Son dönemde artan döviz kurları nedeniyle yem fiyatlarında önemli oranlarda artış olmuştur. Sürekli artan yem fiyatları için gereken tedbirler alınmalıdır. Süt ve süt ürünleri ihracatı destekleyici politikalar uygulanmalı, sektörün ihracat odaklı çalışması sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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