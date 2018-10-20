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"Dünya Süt Zirvesi" Güney Kore'de yapıldı

- Uluslararası Sütçülük Federasyonunca her sene farklı bir ülkede düzenlenen zirve bu yıl Güney Kore'de gerçekleştirildi

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ANKARA (AA) - Uluslararası Sütçülük Federasyonunca (IDF) her sene farklı bir ülkede düzenlenen "Dünya Süt Zirvesi", bu yıl Güney Kore'de gerçekleştirildi.

Ulusal Süt Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Sütçülük Federasyonunca organize edilen zirve, bu yıl "Gelecek Nesiller İçin Süt" temasıyla, 15-19 Ekim'de Güney Kore'nin Daejeon kentinde yapıldı. Zirveye, Konsey de Uluslararası Sütçülük Federasyonu nezdinde oluşturulan, Türkiye Ulusal Komitesi üyeleri ve yönetim kurulu düzeyinde katılım sağladı.

Açılışı Birleşmiş Milletler 8. Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından yapılan zirveye, 50'den fazla ülkeden yaklaşık bin 200 kişi iştirak etti. Yerel ve küresel süt sektöründeki güncel gelişmelerin değerlendirildiği zirve kapsamında, süt teknolojisi, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve güvenilirliği, hayvan sağlığı ve refahı, çiftlik yönetimi ve ekonomisi ile çevre ve pazarlama gibi konularda oturumlar düzenlendi.

Sonraki zirvenin 23-26 Eylül 2019'da İstanbul'da yapılmasına karar verildi. Gelecek yıl düzenlenecek zirveye tüm iş ve işlemlerinin Ulusal Süt Konseyince yürütüldüğü ve etkinlik çerçevesinde 2 binden fazla uluslararası katılımcı beklendiği kaydedildi.


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Dünya Süt ZirvesiUlusal Süt KonseyiUluslararası Sütçülük Federasyonu
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