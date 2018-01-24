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Dünya Tarım ve Gıda İşbirliği Zirvesi'nin tanıtımı yapıldı

- TARIMKON Başkanı Yüksel: - "1-4 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek Dünya Tarım ve Gıda İşbirliği Zirvesi'nin tarıma ve çiftçiye önemli faydası olacak" - "Yaklaşık 2 bin 500 kişiyi başkentte ağırlayacağız. Üreticilerimize pazar oluşturmaya çalışıyoruz"

Dünya Tarım ve Gıda İşbirliği Zirvesi'nin tanıtımı yapıldı

ANKARA (AA) - Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, Dünya Tarım ve Gıda İşbirliği Zirvesi'nin tarıma ve çiftçiye önemli fayda sağlayacağını belirterek "Yaklaşık 2 bin 500 kişiyi başkentte ağırlayacağız. Üreticilerimize pazar oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.
Gıda ve tarımın geleceğinin değerlendirileceği Dünya Tarım ve Gıda İşbirliği Zirvesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Ankara'da 1-4 Mart'ta düzenlenecek zirveye 60'tan fazla ülkeden sektör temsilcileri, yatırımcılar ve iş adamlarının katılması planlanıyor.
TARIMKON Başkanı Yüksel, zirveyi 2 yılda bir tekrarlamayı düşündüklerini ifade ederek buradan çıkacak sonuçların tarım sektörünün geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.
Zirveye katılacak ülkelere ilişkin bilgiler veren Yüksel, "ABD, Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden önemli isimler var." dedi. Yüksel, tarım ürünlerini yaklaşık 99 ülkede pazarlama imkanı yaratmaya çalıştıklarına dikkati çekerek bu konuda birçok ülkenin ilgili kuruluşlarıyla anlaşmalar yapıldığını aktardı.
Yüksel, zirvenin tarıma ve çiftçiye önemli fayda sağlayacağının altını çizerek "Yaklaşık 2 bin 500 kişiyi başkentte ağırlayacağız. Üreticilerimize pazar oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Zirvede yapılan anlaşmaları ve görüşmeleri sürdürülebilir kılmak için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Yüksel, katılımcıların erişim sağlayacağı "Tarım ve Gıda Ortak İşbirliği" adında bir platform kurulacağını kaydetti.
Toplantı başlamadan önce, Dünya Tarım ve Gıda İşbirliği Zirvesi'nin moderatörü Nancye Miller, rahatsızlanarak salondan ayrılmak zorunda kaldı.

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