Dünya taşıt üretiminde

ANKARA (AA) - MEHMET FATİH ERDOĞDU - Dünya motorlu kara taşıtları üretimi geçen yıl yüzde 6,3 azalarak 91 milyon 538 bin 640 adede geriledi. Türkiye 1 milyon 512 bin 756 adetlik üretimiyle dünyada 15'inci sırada yer aldı.

AA muhabirinin Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl küresel motorlu kara taşıtı üretimi 91 milyon 538 bin 640 adet oldu. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında küresel üretim yüzde 6,3 azaldı.

Otomobil grubu, motorlu kara taşıtları üretiminde yüzde 77 ile ilk sırada yer aldı. Bu dönemde dünya genelinde imal edilen otomobil sayısı yüzde 3 azalışla 70 milyon 466 bin 344 adet olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl üretimi artan tek motorlu kara taşıtı grubu hafif ticari araçlar oldu. Bu grupta küresel üretim yüzde 4,2 artarak 21 milyon 72 bin 296 adet olarak kayıtlara geçti. Ağır ticari araç üretiminde ise yüzde 2,9 düşüş görüldü. Geçen yıl dünya genelinde 4 milyon 12 bin 728 adet ağır ticari araç üretildi.

Otobüs üretimi de geçen yıl yüzde 6,8 azaldı. Otobüs ve minibüs üretimi 274 bin 216 adet oldu.

- Çin direksiyonu kimseye bırakmadı

Motorlu kara taşıtı üretiminde liderliği 2009'da Japonya'dan alan Çin, bir önceki yıla göre üretim miktarı yüzde 4,16 azalsa da zirvedeki yerini korudu.

Geçen yıl 25 milyon 705 bin 558 taşıt üreten Çin, en yakın rakibi ABD'ye 14 milyon 719 bin 333 adet fark attı.

Adet bazında motorlu kara taşıtı üretiminde Çin'i 10 milyon 986 bin 225 araçla ABD, 9 milyon 201 bin 291 araçla Japonya izledi.

Almanya 5 milyon 120 bin 409 adetlik üretimiyle 4'üncü, Hindistan 4 milyon 727 bin 967 araçla 5'inci sırada yer aldı.

Türkiye'nin motorlu kara taşıtı üretimi ise söz konusu dönemler itibarıyla yüzde 8,6 azaldı. Türkiye, 1 milyon 512 bin 756 taşıtla küresel üretimde 15'inci sırada yer aldı.

- Üretimini en fazla artıran ülke Portekiz

Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 67,7'lik artışla 289 bin 32 araç üreten Portekiz, performansını artıran ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Portekiz'i yüzde 57,34'lük artışla Özbekistan takip etti. Bu ülke geçen yıl 220 bin 667 araç üretti. Romanya yüzde 32, Fas yüzde 17,6, Malezya yüzde 12,2 ile üretimini en fazla artıran ülkeler oldu.

Motorlu kara taşıtı üretimi en fazla azalan ülke ise yüzde 28,5 ile Sırbistan olarak kayıtlara geçti. Sırbistan'ı yüzde 23 ile Ukrayna, yüzde 18,2 ile Belçika, yüzde 13,1 ile Tayvan takip etti.

Geçen yıl en fazla motorlu kara taşıtı üreten ilk 10 ülke ve üretim rakamları şöyle:

SIRA ÜLKE ÜRETİM ADEDİ YILLIK DEĞİŞİM (%) 1 Çin 25.705.558 -4,16 2 ABD 10.986.225 1,11 3 Japonya 9.201.291 0,39 4 Almanya 5.120.409 -9,3 5 Hindistan 4.727.967 7,98 6 Güney Kore 4.028.834 -2,09 7 Meksika 3.908.139 0,14 8 İspanya 2.764.067 -1,01 9 Brezilya 2.745.739 5,23 10 Fransa 2.269.000 1,98