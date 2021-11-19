Dünya Türk mobilyası için sıraya girdi

Ekim ayı Türkiye ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.9 artarak 181.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Her ay ihracat rekorları kıran mobilya sektörü de açıklanan verilere göre, ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 16 artış göstererek 616 milyon dolara ulaştı. İhracattaki payını her yıl yüzde 20 arttıran CVK Mobilya da ekim ayında ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttırdı. İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren CVK, Libya başta olmak üzere Afrika ve Ortadoğu pazarındaki faaliyetlerini hızlandırdı.

Koronavirüs salgını sonrası yeniden şekillenen küresel ticarette özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Türk mobilya sektörü, Türkiye’nin jeopolitik konumu ve sunduğu maliyet avantajıyla uluslararası pazarlarda tüketicilerin radarına girmeye devam ediyor. 2021 yılının ilk on ayında mobilya ihracatında en büyük pazarı Irak oluştururken, bu yıl ihracat yapılan lider 5 ülke arasında Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve Irak yer alıyor. Bu kapsamda, Libya ağırlıklı olarak ihracat gerçekleştiren CVK Mobilya’nın, 2021 yılsonu hedefleri arasında Ortadoğu ve Avrupa pazarı bulunuyor.

Mobilya İhracatı Son 10 yılda Yüzde 700 Arttı

Orta Doğu pazarının, Türkiye mobilya sektörü açısından önemli bir potansiyel oluşturduğuna dikkat çeken CVK Mobilya Şirketler Grubu Genel Müdürü Fatih Çevik, “Pandemi nedeniyle Çin’ in payının azalması ve Polonya’nın pandemi ile fabrikalarını kapatması sonucu Türkiye’ye olan talep, artış göstermeye devam ediyor. Son yıllarda; ülkemiz hammadde, kumaş gibi ürünlere rahat ulaşabildiği için ihracat payı da arttı. Yurt dışından ülkemize olan talep son yıllarda yüzde 700 arttı. Ayrıca, mobilya sektöründeki büyüme Orta Doğu’dan gelen lüks mobilya talebi ile yükseliş göstermeye devam ediyor. Bu anlamda, Türkiye’nin ihracat öncelikleri arasında Orta Doğu pazarı ilk sıralarda yerini alıyor.” dedi.

Ar-Ge Çalışmalarına 1.5 Milyon Yatırım

2018- 2021 yılları arasında ise cirosunun yüzde 65’i ihracattan sağladıklarını belirten Çevik, “Pandemi sürecinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz ve Ar-Ge’ye yılda 1 milyon 500 bin TL’lik yatırım yapıyoruz. Şu an, ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız ülkeler arasında Libya başta olmak üzere Arap Ülkeleri, Dubai, Katar, Arabistan, İngiltere, Hollanda, Almanya, Türkmenistan ve Azerbaycan bulunuyor. 2021 hedef pazarlarımız arasında Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri var” açıklamalarında bulundu.