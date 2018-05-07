Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi yarın başlıyor ANKARA (AA) - Uluslararası Demiryolları Birliğinin (UIC) 10. Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi ve Yüksek Hızlı Demiryolu Fuarı, TCDD ev sahipliğinde yarın Ankara'da başlayacak.TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,...

ANKARA (AA) - Uluslararası Demiryolları Birliğinin (UIC) 10. Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi ve Yüksek Hızlı Demiryolu Fuarı, TCDD ev sahipliğinde yarın Ankara'da başlayacak.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kongre ve fuarın açılış töreni, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

"Sürdürülebilir ve rekabetçi işletimlere yönelik bilgilerin paylaşımı" temalı kongrede, teknik, ekonomik ve sosyal konularda birçok oturum ve yuvarlak masa toplantısı yapılacak.

Demiryolu sistemlerinde en son gelişmeler de fuarda sergilenecek.

Kongreye 30 ülkeden 150 konuşmacı ve 900'ün üzerinde kişi katılacak. Kongre 11 Mayıs'ta sona erecek.