Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi yarın başlıyor

ANKARA (AA) - Uluslararası Demiryolları Birliğinin (UIC) 10. Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi ve Yüksek Hızlı Demiryolu Fuarı, TCDD ev sahipliğinde yarın Ankara'da başlayacak.TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,...

Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi yarın başlıyor
ANKARA (AA) - Uluslararası Demiryolları Birliğinin (UIC) 10. Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi ve Yüksek Hızlı Demiryolu Fuarı, TCDD ev sahipliğinde yarın Ankara'da başlayacak.
TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kongre ve fuarın açılış töreni, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.
"Sürdürülebilir ve rekabetçi işletimlere yönelik bilgilerin paylaşımı" temalı kongrede, teknik, ekonomik ve sosyal konularda birçok oturum ve yuvarlak masa toplantısı yapılacak.
Demiryolu sistemlerinde en son gelişmeler de fuarda sergilenecek.
Kongreye 30 ülkeden 150 konuşmacı ve 900'ün üzerinde kişi katılacak. Kongre 11 Mayıs'ta sona erecek.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu KongresiTCDD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5