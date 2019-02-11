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Dünyaca ünlü terziler, Beymen Özel Dikim Günleri'nde

- Şirket, "Beymen 2019 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri" ile kişiselleştirilmiş bir stili tercih edenleri, ünlü markaların terzileriyle buluşturacak

Dünyaca ünlü terziler, Beymen Özel Dikim Günleri'nde
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İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü terziler, Beymen Özel Dikim Günleri'nde bir araya gelecek.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü sartorial markaları erkek moda tutkunlarıyla buluşturan Beymen, bugün başlayıp 16 Mart'a kadar devam edecek "Beymen 2019 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri" ile kişiselleştirilmiş bir stili tercih edenleri, ünlü markaların terzileriyle buluşturacak.

Özel dikimin önde gelen dünya markaları Isaia, Kiton, Corneliani ve Zegna’nın yanı sıra Beymen Collection terzilerinin özel seanslarda randevu ile hizmet vereceği etkinlik, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Antalya'da gerçekleştirilecek.

Bu özel hizmetten yararlanarak takım elbise, gömlek, pantolon ve smokin sipariş vermek isteyenler, Beymen mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlıyor.

Kişiselleştirilmiş stili tercih edenlerin vazgeçilmezi olan özel dikim ürünler, tamamen kişinin zevki doğrultusunda, dünyaca ünlü erkek giyim markalarının merkezlerinde büyük bir özen ve el işçiliğiyle hazırlanarak teslim ediliyor.

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