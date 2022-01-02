Dünyada 28'inci sıraya yükseldi

Kontrolmatik Teknoloji, dünyanın en büyük sistem entegratörleri listesinde 28’nci sıraya yükseldi. Kurulduğu günden bu yana sadece Türkiye’de değil aynı zamanda Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da 27 ülkede, kamu ve özel sektörde 300’ün üzerinde birçok başarılı projeye imza atan Kontrolmatik Teknoloji, CFE Medya ve Teknoloji’nin yayınladığı dünyanın en büyük sistem entegratörleri listesinde yerini 28’nci sıraya taşıyarak yeni bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında halka arz olan ve operasyonel teknolojiler, endüstriyel yazılım, haberleşme, bilgi güvenliği, nesnelerin interneti, güç sistemleri ve proje yönetimi konularında başarılı birçok projeyi hayata geçiren Kontrolmatik Teknoloji, iş ve süreç yönetiminde gösterdiği başarılı performansı sayesinde CFE Medya ve Teknoloji’nin yayınladığı “Dünyanın en büyük sistem entegratörleri” listesinde 37. sıradan 28. sıraya yükseldi.

Konuyla ilgili görüş bildiren Kontrolmatik Genel Müdürü Osman Şahin Köşker; “Kontrolmatik Teknoloji olarak sektörümüzün yakından takip ettiği ‘Dünyanın en büyük sistem entegratörleri’ listesinde adımızı üst sıralara taşıdığımız için çok mutluyuz. Bir teknoloji şirketi olarak her zaman kendimizi bir adım öne taşıyacak projelerin içerisinde yer alıyoruz. Hedeflerimiz de hayallerimiz de çok büyük. Her geçen gün büyüyor ve bünyemize yeni kardeş şirketler dahil ediyoruz. Önümüzdeki yıl listedeki adımızı daha yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.

KONTROLMATİK HAKKINDA:

2008 yılında İstanbul merkezli kurulmuştur. İhraççının ana faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara başta elektrik üretim santralleri, elektrik iletim ve dağıtım tesisleri olmak üzere petrol, gaz, şeker, gübre, kâğıt, çimento, maden vb. endüstriyel proseslerde ve ulaşım altyapı projeleri için operasyonel teknoloji çözümleri sunmak, operasyonel teknoloji paketlerinin bilgi teknolojileri ile entegrasyon proje ve yazılımlarını gerçekleştirmek, yukarıdaki sıralanan tesis ve sektörlerinin dijital dönüşüm ve tüm elektrifikasyon, koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, kurulum, test ve devreye alma hizmetlerini uçtan uca, anahtar teslim tek bir çatı altında sunmak ve gerçekleştirmektir. 25’in üzerinde ülkede faaliyet gösteren Kontrolmatik Teknoloji, ayrıca enerji depolama sistemleri, IoT yazılım ve donanımları, mobil trafo merkezleri, yüzer platformlar ve E-House çözümleri olmak üzere güçlü bir üretim kapasitesi de bulunmaktadı.