Dünyada 37'e geldi 26 ülkede 300’ü aşkın projeye imza attı

Dünyanın en büyük 37. Sistem Entegratörü seçilen ve 26 ülkede 300’ü aşkın projeye adını yazdıran Kontrolmatik, esas faaliyet karını ve cirosunu arttırarak, 2021 yılının ilk üç ayını yaklaşık, 25 milyon TL faaliyet karı ve 104 milyon TL ciro ile kapattı.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji enerji ve mühendislik şirketlerinden biri olan Kontrolmatik ana faaliyet alanları içerisinde yer alan operasyonel teknolojiler, endüstriyel yazılım, haberleşme, bilgi güvenliği, nesnelerin interneti, güç sistemleri ve proje yönetimi konularında başarılı projeleri hayata geçirmeye ve karlılık oranını arttırmaya devam ediyor.

2021’nin ilk üç ayını değerlendiren Yönetim Kurulu başkanı Sami Aslanhan iyi bir finansal çeyrek sonucu elde ettiklerini ve birinci çeyreği yaklaşık 104 milyon TL ciroyla kapattıklarını belirterek, “Geçen seneye göre esas faaliyet karımızı 5 milyon seviyesinden yaklaşık 25 milyon seviyesine çıkarttık. Net karlılığımızı da 4 milyon seviyelerinden yaklaşık 18 milyon seviyesine çıkarttık ve 400 milyona yakın bilanço büyüklüğüne ulaştık” dedi.

Özbekistan’da İki Büyük Projeye İmza Attı

Özbekistan’daki çalışmalarını büyüten ve bölgede büyük projelere imza atan Kontrolmatik, son olarak, "ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş' ye ait ODAŞ Şanlıurfa Doğalgaz Santrali'nin Özbekistan-Khorezm'e taşınması ve Özbekistan'da kurulması için anlaştı.

Projenin tüm mühendislik, mevcut santralde bulunan makine, türbin, trafo merkezi ve tüm teknoloji paketlerinin sökümü, bakımı, yeni lokasyon için projelendirilmesi ve projeye uygun şekilde Özbekistan’da kurulumu ve uygulanması, yeni santral için gerekli inşaat kapsamları, enerji nakil hattı ile yüksek gerilim kablo ve karşı merkez trafo merkezi için 30 milyon 133 bin 500 dolarlık bir sözleşme imzaladı.

“Türk firmalarının Özbekistan’daki doğalgaz ve santral yatırımlarında yer alıyoruz”

Kontrolmatik’in yakın zamanda Özbekistan’da geliştirdiği bir başka yeni iş ilişkisi de Cengiz Enerji’ye ait yeni kurulacak 240 MW Kombine Çevrim Doğalgaz Santrali'nin Yüksek Gerilim işlerinin siparişi oldu.

İş kapsamında 1 milyon 831 bin dolarlık sözleşme imzalandığını açıklayan Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, bu anlaşmanın önümüzdeki dönemlerde bilançoya yansıyacağını ifade ederek, “Özellikle bu bölgede yer alan Türk firmalarının doğalgaz ve santral yatırımlarında yer alıyoruz.” dedi.

Özbekistan’da kurulan Kontrolmatik Taşkent şirketine yakında sermaye transferi yapacaklarını belirten Aslanhan, "Özbekistan’da yeni siparişler alıp buradaki faaliyetlerimizi arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Hedef pazarları içerisinde Orta Asya, Afrika, Kazakistan Irak, Kuveyt ve Sahra Altı Afrika olduğunu belirten Sami Aslanhan, “Sahra Altı Afrika’ya ciddi anlamda değer veriyoruz. Özellikle Kuzey Afrika tarafında Libya hedefimizde bulunuyor. Bu bölgenin yeniden inşasında yer almak istiyoruz. Bölgede sıkı bir şekilde takip ettiğimiz projeler var. Şu an tekliflerimizin sonuçlanmasını bekliyoruz ama benim öngörüm Libya pazarında da olacağımız yönünde” açıklamasını yaptı.

KONTROLMATİK HAKKINDA:

2008 yılında Türkiye merkezli kurulmuştur. İhraççının ana faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara başta elektrik üretim santralleri, elektrik iletim ve dağıtım tesisleri olmak üzere petrol, gaz, şeker, gübre, kâğıt, çimento, maden vb. endüstriyel proseslerde, ulaşım sektöründe ise altyapı projeleri için operasyonel teknoloji çözümleri sunmak, operasyonel teknoloji paketlerinin bilgi teknolojileri ile entegrasyon proje ve yazılımlarını gerçekleştirmek, yukarıdaki sıralanan tesis ve sektörlerinin dijital dönüşüm ve tüm

elektrifikasyon, koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, kurulum, test ve devreye alma hizmetlerini uçtan uca, anahtar teslim tek bir çatı altında sunmak ve gerçekleştirmektir. Şirket Türkiye’deki önemli alt yapı projelerinde yer alırken General Electric’in (GE) ilgili ürün gruplarında Türkiye temsilciliğini de yürütmektedir. Diğer yandan sektörün önde gelen Huawei, ABB, Siemens, Nozomi, OSI Soft gibi firmalarıyla işbirlikleri de bulunmaktadır . ISO 9001, 14001, 18001, 27001 Uluslararası Akreditasyon Belgeleri’ne sahiptir.