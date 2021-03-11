Dünyada her evde varız tek rakibimiz THY

Pandemi döneminde bile Türkiye farklı alanlardaki markaları ile dünya ekonomi liginde basamak atmamaya çalışıyor. Son dönemin yıldız markalarından biri de 1977 yılında İstanbul'da kurulan Star Oyun Aletleri oldu.

Şirketin Günel Müdürü ve aynı zamanda TÜRKONFED üyesi federasyonlardan İstanbul Sanayicileri ve İş insanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu pandemi ile birlikte tavladan okeye büyük bir talep patlaması yaşadıklarını belirterek, “Dünyanın bütün ülkelerine satış yapıyoruz. Her yerde varız. Markamız bütün dünyada biliniyor. Neredeyse her evde varız. Bu nedenle yurtdışında Türk Hava yolları kadar biliniyor ve tanınıyoruz” dedi.

Muammer Ömeroğlu Okey takımı ve Satrancı dünyadaki ülkeler okullarında zeka geliştirici oyun olarak oynatmakta olduğunu belirterek şöyle devam etti

“Biz tasarımı ile kalite ile dünyada bir numara olmaya çalışıyoruz. Çinli üreticiler bile bizimle rekabet edemiyor. Tavladan satranca, okeyden oyun kağıtlarına her alanda dünya bizi çok yakından tanıyor. Katıldığımız fuarlarda herkes bizim ne yaptığımızı merak ediyor. Her gün yeni bir ürün geliştirmek için çaba içindeyiz.”

Star Oyun Aletleri’nin müşteri mutluluğu konusunda çok önemli adımlar attığını söyleyen Ömeroğlu şu görüşleri dile getirdi:

. Özellikle Avrupa’da bizim ürünlerimizi fabrikadan sıraya girip alıyor. Şu anda müşterilerimiz kapıda bekliyor.

. Çünkü biz çok kaliteli üretiyoruz. Ve Bunu uygun fiyata veriyoruz. Bir şeye daha dikkat ediyoruz pandemi ile birlikte hijyen.

. Bizim ürünlerimiz artık virüse karşı güvenlik duvarları içeriyor. Kolay temizleniyor. Virüsü bünyesinde tutmuyor.