Dünyada her evde varız tek rakibimiz THY Star Oyun Aletleri Genel Müdürü ve İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu pandemi ile birlikte tavladan okeye büyük bir talep patlaması yaşadıklarını belirterek, “Dünyanın bütün ülkelerine satış yapıyoruz. Her yerde varız. Markamız bütün dünyada biliniyor. Neredeyse her evde varız. Bu nedenle yurtdışında Türk Hava yolları kadar biliniyor ve tanınıyoruz” dedi.

11 Mart 2021 Perşembe 10:12