"Dünyada Jewellery=Turkey reklam kampanyası yapacağız"

İSTANBUL (AA) - Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, Mücevher İhracatçıları birliği ile dünyadaki fuarlara gidildiğinde Jewellery=Turkey olarak reklam kampanyası yapacaklarını söyledi.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği Trendvision (Jewellery+Forecasting) konferansına mücevher ihracatçıları, mücevher tasarımcıları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Güner, konferansta yaptığı açıklamada, "Birliğimizin organize ettiği bu olay bizim daha iyi algılanmamızı sağlayacak. Her zaman aynı sloganı kullanarak daha iyi yerlere geleceğiz. Asıl amacımız bu. Birlik olarak önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Yurt dışındaki fuarlara yapılan milli katılımlarda bütün dünyada aynı stantları kullanacaklarını belirten Güner, "Bundan sonra Las Vegas'da, Hong Kong'da katıldığımız fuarlarda stantlarımız hep aynı olacak. Bu çalışmalar sonucunda gittiğimiz zaman herkes Türk mücevher firmalarının stantlarını ve stilini tanıyacak. Türk mücevher firmaları fuarlara değişik renklerde, değişik stillerde katılmayacak." diye konuştu.

Dünyadaki fuarlara gidildiğinde Jewellery=Turkey olarak reklam kampanyası yapacaklarını belirten Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en önemli üreticileri arasında yer alıyoruz. Ancak ülkemize daha yüksek fayda sağlayabilmek için yüksek katma değer üretmemiz gerekiyor. Yüksek katma değer yaratmak için ise markalaşmanız lazım. Uluslararası pazarlarda markalaşmak adına bu alanda önemli ülkeler olan İtalya, Dubai, Hindistan ve Hong Kong’a danışmanlık yapan Trendvision Forecasting ile iş birliğine gittik. Bu iş birliğinden sektörümüz için olumlu sonuçlar vereceğini umuyoruz."





- "Ulaşabildiğimiz tasarımcıları buraya getirmek bizim için çok önemli"





Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamar ise "Tasarım bizim çok önemli. Şu saatten sonra ulaşabildiğimiz tasarımcıları buraya getirmek bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Patronlardaki zihniyet değişiminin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kamar, "Patronları ikna edip değişime başlayabilirsek ileriye doğru daha kolay yol alırız." şeklinde konuştu.

Kamar, konferansın sektörün markalaşma yolculuğuna önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Mücevher İhracatçıları Birliği, Dubai, Hong Kong ve Hindistan'da firmalara mücevher sektöründe kurumsallaşma ve markalaşmalarına yönelik danışmanlık yapan Trendvision Forecasting firması ile iş birliği projesi oluşturuyor.

Proje çerçevesinde mücevher sektörünün ve ihracatçıların kurumsallaşma ve markalaşma stratejileri ile ilgili çalışmalar yapılacak.









