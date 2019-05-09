"Dünyada satılan araçların yüzde 25'i elektrikli olacak"

ANKARA (AA) - TEB Cetelem tarafından, dünyada 2030'a kadar satılacak araçların yüzde 25'inin elektrikli olacağı öngörülüyor.

TEB Cetelem'den yapılan açıklamada, "Elektrikli Taşıtların Gizemi" başlıklı araştırma raporuna yer verildi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkede, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 10 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketicilerin çoğunluğu elektrikli araçları, daha pahalı bulduğu, menzili kısa ve şarj süreleri uzun olduğu için tercih etmiyor.

Bu alanda hızlı gelişmeler kaydediliyor ve batarya fiyatları düşüyor. Buna bağlı olarak elektrikli araçların menzili artıyor ve hızlı şarj istasyonları yaygınlaşıyor.

Araştırmaya göre, dünyada 2030 yılında satılan araçların yüzde 25'ini elektrikli araçların oluşturması bekleniyor.

- Türkiye'de elektrikli araç satışı artacak

2030'a kadar Çin'de satılan araçların yüzde 36'sının, Norveç'te satılanların da yüzde 39'unun elektrik araçlardan oluşacağı tahmin ediliyor.

Araştırmaya katılan Türk sürücülerin beyanları doğrultusunda da 11 yıl sonra ülkede satılan araçların yüzde 29'unu elektriklilerin oluşturması bekleniyor.

Türk tüketicilerin yüzde 66'sı araçların pahalı olduğunu, yüzde 39'u şarj altyapısının yetersiz olduğunu ve yüzde 35'i de şarj süresinin uzun olduğunu belirtiyor.

- "Hükümetler teşvik sağlamalı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TEB Cetelem Genel Müdürü Stephane Becoulet, elektrikli araçların daha ulaşılabilir olması için üreticilerin, altyapı sorumlularının ve tüketicilerin ekstra çaba harcamaları gerektiğini ifade etti.

Becoulet, şunları kaydetti:

"Menzil şimdiye kadar bataryaların çok pahalı olmasından ötürü en büyük engel olarak görülüyordu ancak teknolojinin gelişmesi ve bataryaların giderek daha ucuz olması bu sorunu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Tüketiciler de sadece elektrikli olduğu için satın aldığı otomobilin teknoloji harikası olması gerektiğini düşünmez ve beklentilerini düşürürse fiyat/menzil kısır döngüsünden de çıkılacaktır. Dünyanın bazı bölgelerinde satışlar çok ciddi oranda artmakta fakat bu artışın yaygın bir şekilde gerçekleşebilmesi için tüm paydaşların birlikte çabalaması gerekiyor. Hükümetler, bunların alımıyla ilgili teşvikler sağlamalı, şarj altyapısını ve elektrikli otomotiv paylaşım filolarının gelişimini desteklemeliler. Otomotiv üreticilerinin ve parça imalatçılarının pil teknolojilerinde daha yenilikçi olmaları ve ilerleme kaydetmeleri, enerji şirketlerinin de enerji üretimlerini ve şebekelerini elektrikli taşıtlara göre uyarlamaları gerekiyor."