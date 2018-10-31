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Dünyada yapılan reformların sayısı rekor kırdı

- Dünya Bankası, 190 ülkeyi iş ortamı düzenlemeleri açısından değerlendirdiği "İş Yapma Kolaylığı 2019" raporunu yayımladı - Dünya genelinde 128 hükümet tarafından Haziran 2017-Mayıs 2018 döneminde yapılan reform sayısı 314'e ulaşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Dünyada yapılan reformların sayısı rekor kırdı
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WASHINGTON (AA) - Dünya genelindeki iş ortamını iyileştirmek için yapılan reformların sayısı 314'e yükselerek, rekor kırdı.

Dünya Bankası, 190 ülkeyi iş ortamı düzenlemeleri açısından değerlendirdiği "İş Yapma Kolaylığı 2019" raporunu yayımladı.

Haziran 2017- Mayıs 2018 dönemini kapsayan rapora göre, dünya genelinde 128 hükümet tarafından bu zaman aralığında yapılan reform sayısı 314'e ulaşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Dünya Bankası tarafından 2003 yılından bu yana hazırlanan raporda, iş yapma kolaylığı açısından ilk 10'a giren ülkeler Yeni Zelanda, Singapur, Danimarka, Hong Kong, Çin, Güney Kore, Gürcistan, Norveç, ABD, İngiltere ve Makedonya oldu.

- Türkiye en fazla yükselen ülkeler arasında

Raporda, iş yapma kolaylığı açısından en büyük ilerleme kaydeden ülkelerin Afganistan, Cibuti, Çin, Azerbeycan, Hindistan, Togo, Kenya, Fildişi sahilleri, Türkiye ve Ruanda olduğu bildirildi.

Buna göre, Haziran 2017-Mayıs 2018 arasında yedi reformu hayata geçiren Türkiye bir önceki rapora kıyasla 17 basamak birden atlayarak 43. sıraya yükseldi.

Raporda, Türkiye'nin iş kurma, kredi alma, inşaat ruhsatı alma, vergi ödeme, sınır ötesi ticaret, sözleşme uygulama ve iflas prosedürleri başlıklarında reformlarla iş ortamını iyileştirdiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu
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