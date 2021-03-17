Dünyanın 100 başarılı kadını arasında yer aldı

Türkiye'nin en prestijli etkinliklerinden biri olan Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi'nde Teknoloji ile Hayatı Kolaylaştırma Ödülü alan Esra Beyzadeoğlu ..u defa uluslararası bir başarıya imza attı.

Hepsiburada’nın İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu dünyanın prestijli sektör yayınlarından Fintech Magazine tarafından, geliştirdikleri finansal uygulamalarla teknoloji sektöründe dijital dönüşüme yön veren en güçlü 100 kadın profesyonelin açıklandığı “Top 100 Women in Fintech” listesinde yer aldı. Beyzadeoğlu, Türkiye’den listeye girmeye hak kazanan tek isim oldu.

Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, global başarılara imza atmaya devam ediyor. Hepsiburada’nın İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu dünyanın en prestijli sektör yayınlarından Fintech Magazine tarafından, geliştirdikleri finansal uygulamalarla teknoloji sektöründe dijital dönüşüme yön veren en güçlü 100 kadın profesyonelin açıklandığı “Top 100 Women in Fintech” listesinde yer aldı. Beyzadeoğlu, Türkiye’den listeye girmeye hak kazanan tek isim oldu.

Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle Türkiye’de dijital dönüşümün öncülüğünü üstlenirken, bu topraklardan global bir başarı hikayesi çıkarma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu vizyonla attığı adımlar neticesinde, bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen Hepsiburada, çalışanlarından aldığı güçle markasına değer katmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, dünyanın en prestijli sektör yayınlarından Fintech Magazine tarafından, geliştirdikleri finansal uygulamalarla teknoloji sektöründe dijital dönüşüme yön veren en güçlü kadın profesyonellerin açıklandığı global “Top 100 Women in Fintech” listesinde Türkiye’den yer alan tek isim Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel açıklanan listede 56. Sırada yer alan Beyzadeoğlu, bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok farklı ödülün de sahibi olmuştu.

Hepsiburada hakkında:

Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret markası Hepsiburada, 40’a yakın kategoride, 50 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 200 milyondan fazla ziyarete ev sahipliği yaparak müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Gebze’de 100 bin metrekare depolama alanıyla e-ticaretin en büyük operasyon merkezlerinden birine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlamaktadır.