“Dünya’nın Altı Noktasında ASKON İhracat Üsleri Açacağız”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi geniş bir katılım ile ASKON Kayseri Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Zirvenin açılış konuşmasını yapan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON’un ihracata yönelik çalışmaları hakkında katılımcılara projelerini anlattı.

ASKON olarak Dünya Mirası geçici listesinde yeralan Kültepe’nin adını yaşatmak ve kalıcı listeye alınmasına adına her yıl geleneksel olarak Kayseri Şubesinin ev sahipliğinde Kültepe Ekonomi Zirvesi’ni tertiplediklerini belirten ASKON Başkanı Aydın, konuşmasında ASKON’un ülke ihracatını arttırmaya yönelik projelerine de değindi.



ASKON Başkanı Aydın konuya ilişkin şunları söyledi;



İçinde bulunduğumuz coğrafya ve bölgemizde yaşanan sıcak gelişmelerin etkisinin yanı sıra, küresel bağlamda ekonomik savaşların tesirlerini büyük oranda gördük. Ve biz iş dünyası olarak en derinden hissettik. Ha keza ülkemizin bölgesinde yürüttüğü yerli ve milli bağımsız politikalar nedeni ile bir dizi ekonomik saldırılara da maruz kaldık. Döviz üzerinden yapılan saldırılar ve kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomimizi hedef alan açıklamaları da bunun net işaretidir. Yüksek enflasyon ve küresel ölçekli artan faizler, iç piyasada tahvil faizlerinde belirgin yükselişlere sebebiyet verdi.



Pozitif Yansımaları İlerleyen Günlerde Göreceğiz



Bütün bu olumsuzluklara rağmen, gerek Hazine ve Maliye Bakanımızın, gerekse Ticaret Bakanımızın aldığı tedbirler sonrası uygulamaya konulan, teşvik paketleri ve destekleriyle atılan olumlu adımların etkilerini hızla görmeye başladık. İlerleyen süreçler de bu adımların pozitif yansımalarını daha fazla hissedeceğimizden ziyadesiyle hiç şüphemiz yoktur. Bu nedenle ekonominin paydaşları olarak üzerimize birçok sorumluluklar düşmektedir. Hamdolsun ihracat rakamlarımız güzel gidiyor. 2018 Cari açığımızdaki makas hızla kapanmaya başladı. TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle Bey bu konuya ayrıca değineceklerdir.



Gerekli Potansiyele Sahibiz



Ünlü yazar Wilder bir sözünde der ki, ‘’ Bir amaç, başarının sonsuz koşuludur.’’ Evet, biz iş insanları olarak başarının peşindeysek kuvvetli bir amaca sahip olmalıyız. Artık sadece fason üretim yapan değil, kendi markalarını oluşturan, dünya standartlarında nitelikli ürünler üretebilen, yani en önemlisi katma değeri yüksek ürünlere sahip iş insanları olmalıyız. Evet, biz bunu en güzel ve en iyi şekilde yapabilecek potansiyele fazlası ile sahibiz.

Ve yine iş insanları olarak, daha müreffeh bir Türkiye ve daha adil bir dünya düzeni için büyük işlere soyunmalıyız. Bunu da katma değeri yüksek ürünleri üreterek başarabiliriz. Bugün gelinen noktada, ticaret bir tuşun ucuna gelmiş durumda. Artık yanı başımızdaki rakiplerimiz Ankara, İzmir, Gaziantep, Trabzon değil, Çin, Meksika, Almanya, İtalya olmuştur.



Topu Rakip Sahada Oynama Zamana Gelmiştir



Günümüzün küresel piyasalarında rekabet edebilmemiz için, Türkiye için, ASKON üyeleri için topu rakip sahada oynama zamanı gelmiştir. Artık bizler de katma değeri yüksek, teknolojisi yüksek, dijitalleşmesi yüksek ürünler üzerine odaklanmalıyız. Bunu yaparken bir yandan da, Dünya’nın çeşitli noktalarında hedeflediğimiz ASKON ihracat üslerimizi oluşturarak üyelerimize ve ihracatımıza katkıda bulunacağız. Eğer bunu başarabilirsek işte o zaman küresel anlamda büyük ekonomiler içinde yer alır, ve daha güçlü bir ekonomiye sahip oluruz.



Bugün Dünyada Çok Az Ülkenin Sahip Olduğu İmkanlara Sahibiz



Bir yandan bunu yaparken, bir yandan da kanayan bir yaramıza daha değinmek istiyorum. Malum Türkiye’de tarihsel olarak 25 yılın üzerine çıkan şirket sayısı maalesef çok az. Ülkemizde şirketlerin ömrü ortalama 5 ila 10 yıl arasında. İkinci veya üçüncü kuşağa aktarılabilmiş şirket sayımız son derece yetersiz. Artık, günü geçirecek ticaret yapmanın, dünyada neler olup bittiğine, küresel pazarların hangi yöne gittiğine, teknolojinin hangi noktaya vardığına duyarsız kalmak devri sona ermiştir. Güçlerimizi birleştireceğiz, AR-GE yatırımlarını arttıracağız, katma değeri yüksek ürünler üreterek ihracat üslerimizle ürünlerimizi pazarlayacağız. Bu konuda hükümetimizin hem Ar-Ge hem Ür-Ge ye verdiği destekler yadsınamaz. Bugün Dünya’da, çok az ülkenin sahip olduğu imkânlara sahibiz. Bu sebeple, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümet yetkililerimizin her birine teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah ASKON’umuz üreteceğimiz bu projelerle, ülke ekonomimize ciddi katkılar sağlayacaktır.



Dünyanın Altı Noktasında ASKON İhracat Üslerini Hayata Geçireceğiz



Bu gücü ve iradeyi, Türkiye’de ve Dünya’daki ASKON mensuplarımızda ziyadesi ile görmekteyiz. Bu salonda bulunan sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızın gücü, tarihe geçecek projelere imza atmaya haizdir. Biz ASKON olarak 2019 yılında, önümüze ilk ödev olarak Dünya’da ASKON ihracat üsleri projesini aldık. Ve kısmetse Mart ayının ilk haftasında ilk üssümüzü hayata geçirmek için altyapımızı hazırlamak üzere Gine’ye gidiyoruz. Hedefimiz, 365 gün içerisinde başta Ticaret Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hedef ülkeler olmak üzere Dünya’nın altı noktasında ASKON İhracat Üslerini hayata geçirmek.



Hedefimiz İlk On Ekonomi



Bu konuda şu an aramızda bulunan Sayın TİM Başkanımızın da desteklerini en iyi şekilde yanımızda hissediyoruz. Çünkü hepimizin ortak hedefi ülkemizin büyümesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu, ilk on ekonomi içinde yer almasını sağlamaktır.

Öte yandan ASKON Kayseri Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kültepe Ekonomi Zirvesine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 60.61.62. Hükümetleri Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı Taner Yıldız, 64. Hükümet Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, TİM Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz gibi isimler kaıldı. Zirvede Kobilere İhracat Rotası, yerli Savunma ve Yerli Uzayı Sanayi, Beyin Göçünün Ekonomiye Etkileri ve Nitelikli Eğitim Modelleri ele alındı.