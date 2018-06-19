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Dünyanın en büyük inşaat gemisi 3. kez İstanbul Boğazı'ndan geçecek

ANKARA (AA) - TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisinin yarın saat 06.00'da üçüncü kez İstanbul Boğazı'ndan geçişe başlayacağı bildirildi.TürkAkım şirketinden...

Dünyanın en büyük inşaat gemisi 3. kez İstanbul Boğazı'ndan geçecek

ANKARA (AA) - TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisinin yarın saat 06.00'da üçüncü kez İstanbul Boğazı'ndan geçişe başlayacağı bildirildi.

TürkAkım şirketinden yapılan açıklamada, Pioneering Spirit'in dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, dev inşaat gemisi yarın saat 06.00'da üçüncü kez İstanbul Boğazı geçişine başlayacak ve daha sonra Karadeniz'e açılacak.

Geminin, Karadeniz'e açıldıktan sonra TürkAkım'ın halihazırda 224 kilometresi tamamlanan ikinci hattının inşasına devam ederek bu hattı Kıyıköy'e ulaştırması hedefleniyor.

Her biri 15,75 milyar metreküplük toplam iki hattan oluşacak ve toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ilk defa 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu.

930 kilometre uzunluğuna sahip iki ayrı boru hattının ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek ikinci hattın çıkış noktası için Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak ilk hat 30 Nisan'da ülke kıyısına ulaşmıştı.

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