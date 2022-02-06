Dünyanın en değerli markaları belirlendi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından her yıl hazırlanan ve dünyanın en değerli 500 markası ile ilgili liste 2022 için yayınlandı. Global 500 – 2022 adını taşıyan bu listeye dair detayları sizler için derledndi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance “Dünyanın En Değerli 500 Markası” araştırmasını 2022 için yayınladı. Brand Finance tarafından açıklanan markalar arasında ilk sırayı Apple aldı. Bu arada dünya çapında en değerli 500 markanın yer aldığı listede hiç Türk markası yok! Zira listenin en altında yer alan markanın değeri 4,6 milyar dolar. Bu rakama ulaşan bir Türk markası bulunmadığından ötürü ne yazık ki 2022’de de Brand Finance’ın Global 500 listesine bir Türk markası giremed

Brand Finance tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan Global 500 – 2022 raporuna göre dünyanın marka değeri bakımından en değerli markası, 2021 yılında da yükselişinin sürdüren Apple oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 2021 yılında değerini 355,1 milyar dolar gibi çıkardı. Apple’dan sonra listenin ikinci sırasında ise Amazon var. E-ticaret devi Amazon, 350,3 milyar dolarlık marka değeriyle ikinciliğe otururken onun ardından yine bir teknoloji devi Google geldi. Listede üçüncü sırada yer alan Google’ın marka değeri 263,4 milyar dolar olarak açıklandı. Bu bilgiler ışığında ilk üç sırayı listelemek gerekirse;

Apple – 355,1 Milyar Dolar

Amazon 350,3 Milyar Dolar

Google 263,4 Milyar Dolar

Bu arada Brand Finance Başkanı ve CEO’su David Haigh Apple’ın ilk sıradaki konumuna dair şunları söyledi;

“Apple, büyük ölçüde kalite ve yenilik konusundaki itibarı sayesinde inanılmaz bir marka sadakati düzeyine sahip. Markayı mükemmelleştirmek için onlarca yıl süren sıkı çalışma, Apple’ın sadece rekabet etmesine değil, aynı zamanda çok sayıda pazarda gelişmesine izin veren kültürel bir fenomen haline geldiğini gördü. Elektrikli araçlara ve sanal gerçekliğe yaptığı baskınla ilgili söylentilerle, yeni bir sıçramaya hazır görünüyor.”

En Değerli 10 Marka

Brand Finance tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde paylaşılan Dünyanın En değerli 500 Markası – 2022 raporuna göre ilk 10 marka şöyle;

Apple – 355,1 Milyar Dolar

Amazon – 350,3 Milyar Dolar

Google – 263,4 Milyar Dolar

Microsoft – 184,2 Milyar Dolar

Walmart – 111,9 Milyar Dolar

Samsung – 107,3 Milyar Dolar

Facebook – 101,2 Milyar Dolar

ICBC – 75,1 Milyar Dolar

HUAWEI – 71,2 Milyar Dolar

Verizon – 69,6 Milyar Dolar

2021’de En Fazla Değerlenen 10 Marka

TikTok – %215

Snapchat – %184

Kakao – %161

AMD – %122

BYD – %100

NVIDIA – %100

Twitter – %85

AstraZeneca – %77

Coupang – %72

CDW – %71

Brand Finance Dünyanın En Güçlü 10 Markası

Pazarlama yatırımı, hissedar öz sermayesini ve iş performansını değerlendirerek yapılan puanlandırmayla belirlenen “en güçlü marka”lar Brand Finance tarafından açıklandı. İşte en güçlü 10 marka;

WeChat – 93,3 puan

Coca-Cola – 93,3 puan

Google – 93,3 puan

YouTube – 93,2 puan

Naver – 92,5 puan

SBER – 92,3 puan

Ferrari – 90,9 puan

Amazon – 90,3 puan

Deloitte – 90,2 puan

Pepsi – 90,1 puan

Önemli Notlar

Brand Finance tarafından hazırlanan Global 500 – 2022 raporuna dair önemli notlar şöyle;

Apple, 355 milyar ABD dolarını aşan rekor değerleme ile dünyanın en değerli markası unvanını elinde tutuyor. Apple’ı onu Amazon ve Google izliyor

TikTok, medya tüketiminde küresel devrime öncülük ederek %215 artışla dünyanın en hızlı büyüyen markası seçildi.

Teknoloji en değerli sektör olmaya devam etti. Ancak ikinci sırada yer alan perakende, COVID-19 salgını sırasında %46 marka değeri büyümesinin ardından 1 trilyon ABD dolarını aştı

COVID-19 aşılarının geliştirilmesi, en hızlı büyüyen endüstri olarak adlandırılan ilaçları görürken , turizm sektörü pandemi öncesi değerlemenin altında kalıyor

ABD ve Çin , sıralamada marka değerinin 2/3’ünü talep ederek hakim olmaya devam etti. Hindistan %42 artışla en iyi ülkeler arasında pandemi sürecinde en hızlı büyümeyi gördü.

WeChat , 100 üzerinden 93,3’lük en yüksek puan ve elit AAA+ derecesi ile art arda ikinci yıl dünyanın en güçlü markası seçildi

Microsoft’tan Satya Nadella, dünyanın en iyi 250 CEO’sunun yer aldığı Brand Finance Marka Vesayet Endeksi 2022‘de birinci oldu.

Dünyanın En Değerli 500 Markası – 2022 listesi ve bu listeye dair detayları sizler için aktardık. Konuya dair detaylı okuma yapmak ve 500 markayı incelemek için buraya tıklayın.