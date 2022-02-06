Dünyanın en değerli markaları belirlendi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından her yıl hazırlanan ve dünyanın en değerli 500 markası ile ilgili liste 2022 için yayınlandı. Global 500 – 2022 adını taşıyan bu listeye dair detayları sizler için derledndi.
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance “Dünyanın En Değerli 500 Markası” araştırmasını 2022 için yayınladı. Brand Finance tarafından açıklanan markalar arasında ilk sırayı Apple aldı. Bu arada dünya çapında en değerli 500 markanın yer aldığı listede hiç Türk markası yok! Zira listenin en altında yer alan markanın değeri 4,6 milyar dolar. Bu rakama ulaşan bir Türk markası bulunmadığından ötürü ne yazık ki 2022’de de Brand Finance’ın Global 500 listesine bir Türk markası giremed
Brand Finance tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan Global 500 – 2022 raporuna göre dünyanın marka değeri bakımından en değerli markası, 2021 yılında da yükselişinin sürdüren Apple oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 2021 yılında değerini 355,1 milyar dolar gibi çıkardı. Apple’dan sonra listenin ikinci sırasında ise Amazon var. E-ticaret devi Amazon, 350,3 milyar dolarlık marka değeriyle ikinciliğe otururken onun ardından yine bir teknoloji devi Google geldi. Listede üçüncü sırada yer alan Google’ın marka değeri 263,4 milyar dolar olarak açıklandı. Bu bilgiler ışığında ilk üç sırayı listelemek gerekirse;
Apple – 355,1 Milyar Dolar
Amazon 350,3 Milyar Dolar
Google 263,4 Milyar Dolar
Bu arada Brand Finance Başkanı ve CEO’su David Haigh Apple’ın ilk sıradaki konumuna dair şunları söyledi;
“Apple, büyük ölçüde kalite ve yenilik konusundaki itibarı sayesinde inanılmaz bir marka sadakati düzeyine sahip. Markayı mükemmelleştirmek için onlarca yıl süren sıkı çalışma, Apple’ın sadece rekabet etmesine değil, aynı zamanda çok sayıda pazarda gelişmesine izin veren kültürel bir fenomen haline geldiğini gördü. Elektrikli araçlara ve sanal gerçekliğe yaptığı baskınla ilgili söylentilerle, yeni bir sıçramaya hazır görünüyor.”
En Değerli 10 Marka
Brand Finance tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde paylaşılan Dünyanın En değerli 500 Markası – 2022 raporuna göre ilk 10 marka şöyle;
Apple – 355,1 Milyar Dolar
Amazon – 350,3 Milyar Dolar
Google – 263,4 Milyar Dolar
Microsoft – 184,2 Milyar Dolar
Walmart – 111,9 Milyar Dolar
Samsung – 107,3 Milyar Dolar
Facebook – 101,2 Milyar Dolar
ICBC – 75,1 Milyar Dolar
HUAWEI – 71,2 Milyar Dolar
Verizon – 69,6 Milyar Dolar
2021’de En Fazla Değerlenen 10 Marka
TikTok – %215
Snapchat – %184
Kakao – %161
AMD – %122
BYD – %100
NVIDIA – %100
Twitter – %85
AstraZeneca – %77
Coupang – %72
CDW – %71
Brand Finance Dünyanın En Güçlü 10 Markası
Pazarlama yatırımı, hissedar öz sermayesini ve iş performansını değerlendirerek yapılan puanlandırmayla belirlenen “en güçlü marka”lar Brand Finance tarafından açıklandı. İşte en güçlü 10 marka;
WeChat – 93,3 puan
Coca-Cola – 93,3 puan
Google – 93,3 puan
YouTube – 93,2 puan
Naver – 92,5 puan
SBER – 92,3 puan
Ferrari – 90,9 puan
Amazon – 90,3 puan
Deloitte – 90,2 puan
Pepsi – 90,1 puan
Önemli Notlar
Brand Finance tarafından hazırlanan Global 500 – 2022 raporuna dair önemli notlar şöyle;
Apple, 355 milyar ABD dolarını aşan rekor değerleme ile dünyanın en değerli markası unvanını elinde tutuyor. Apple’ı onu Amazon ve Google izliyor
TikTok, medya tüketiminde küresel devrime öncülük ederek %215 artışla dünyanın en hızlı büyüyen markası seçildi.
Teknoloji en değerli sektör olmaya devam etti. Ancak ikinci sırada yer alan perakende, COVID-19 salgını sırasında %46 marka değeri büyümesinin ardından 1 trilyon ABD dolarını aştı
COVID-19 aşılarının geliştirilmesi, en hızlı büyüyen endüstri olarak adlandırılan ilaçları görürken , turizm sektörü pandemi öncesi değerlemenin altında kalıyor
ABD ve Çin , sıralamada marka değerinin 2/3’ünü talep ederek hakim olmaya devam etti. Hindistan %42 artışla en iyi ülkeler arasında pandemi sürecinde en hızlı büyümeyi gördü.
WeChat , 100 üzerinden 93,3’lük en yüksek puan ve elit AAA+ derecesi ile art arda ikinci yıl dünyanın en güçlü markası seçildi
Microsoft’tan Satya Nadella, dünyanın en iyi 250 CEO’sunun yer aldığı Brand Finance Marka Vesayet Endeksi 2022‘de birinci oldu.
Dünyanın En Değerli 500 Markası – 2022 listesi ve bu listeye dair detayları sizler için aktardık. Konuya dair detaylı okuma yapmak ve 500 markayı incelemek için buraya tıklayın.