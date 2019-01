ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Dünyanın en değerli markası 188 milyar dolarlık değeriyle "Amazon" olurken, markasını en iyi temsil eden üst yönetici de Amazon CEO'su Jeff Bezos olarak belirlendi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2019" araştırması sonuçlandı.

AA muhabirinin, çalışmadan derlediği bilgilere göre, geçen yıl 151 milyar dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan Amazon, değerini yüzde 25 artırarak 188 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu.

Dünya devleri arasında Apple 154 milyar dolarla ikinci, Google 143 milyar dolarla üçüncü, Microsoft da 120 milyar dolarla 4'üncü sırada yer aldı.

Söz konusu listede 91 milyar dolarla Güney Koreli Samsung 5'inci, 87 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi AT&T 6'ncı, 83 milyar dolarla Facebook 7'nci, 80 milyar dolarla Çinli banka ICBC 8'inci, 71 milyar dolarla ABD'li Verizon 9'uncu, 70 milyar dolarla China Construction Bank 10'uncu sıradan yer buldu.

Bu sene değerini en yüksek oranda yükselten marka, yüzde 326 artışla Çinli teknoloji firması iQiyi oldu. Geçen yıl 1 milyar dolar olan marka değerini bu sene 4,3 milyar dolara çıkaran şirket, listeye 483'üncü sıradan giriş yaptı. En fazla değer kaybına uğrayan marka ise yüzde 42 kayıpla değeri 11,4 milyar dolara gerileyen Çinli teknoloji firması JD.com olarak kayıtlara geçti.

- Türk markaları listede yok

Araştırmanın sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde çıktı. Global 500 listesinde marka değerinin yüzde 45'ini (191 şirket) ABD'li şirketler oluştururken, Çinli şirketlerin yüzde 18,4 (72 şirket), Japon şirketlerin de yüzde 6,1 (32 şirket) orana ulaştığı görüldü.

En değerli markalar listesinde en yüksek paya sahip iş kolu yüzde 23,5 ile teknoloji oldu. Pastadan bankacılık yüzde 14,3, telekom yüzde 9,3, otomobil yüzde 6,6, perakende sektörü yüzde 6, petrol-gaz sektörü yüzde 4,7 ve diğer sektörler yüzde 35,6 pay aldı.

Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4,2 milyar doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada yer almadı.

- "Ülke gündeminin ilk sırasına 'markalaşma' yerleştirilmeli"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, Türkiye'nin, öncelikle ve ivedilikle mevcut ürünlerine değer katma yolunda mesafe kaydetmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin mevcut değerlerini yücelterek ve reel sektör ürünlerine değer kazandırarak küresel rekabette üstünlük elde etmesi için çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan İlgüner, "Gittikçe zorlaşan küresel rekabet koşullarında 'markalaşma' ülke gündeminin ilk sırasına yerleştirilmeli ve bu yolda başarı objektif ölçümlerle değerlendirilmeli. Bu alanda verilecek her türlü destek ülke geleceği için önemli bir yatırım olacaktır." dedi.

İlgüner, küresel rekabet koşulları zorlaştıkça güçlü markalara duyulan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığına işaret ederek, "Bu alanda gösterilen başarı sadece ticari değil, marka ile paydaşları arasındaki verimli ilişkinin ömrüyle de değerlendirilmektedir. Tüketicilerin deneyim ve beklentilerinde edindiği memnuniyet duygusu güçlendikçe markalara bağlılığı da artmaktadır." diye konuştu.



- Hem markası hem CEO'su zirvede

Öte yandan, Brand Finance bu yıl yeni bir çalışmaya daha imza attı. Markalarını yönetme ve temsil etme başarısına göre üst yöneticiler derecelendirildi. Bu sıralamada esas alınan göstergeler pazarlama yatırımları, paydaşlar üzerindeki etki ve faaliyetin performansı oldu. Derecelendirme bu kriterlere bağlı olarak 0-100 olarak hesaplandı.

Bu araştırmada da markasını en iyi temsil eden 72,4 puanla Amazon üst yöneticisi Jeff Bezos oldu.

İkinci sırada yer alan üst yönetici ise 71,6 puanla Toyota'nın başındaki Akio Toyoda olurken, üçüncü sıraya LVMH CEO'su Bernard Arnault, dördüncü sıraya Apple CEO'su Tim Cook yerleşti.

Dünyanın en değerli 500 markası arasında ilk 20 şirket şöyle sıralandı (milyar dolar):

Marka Ülke Sektör Marka Değeri Amazon ABD İnternet-yazılım 187,9 Apple ABD Teknoloji 153,6 Google ABD İnternet-yazılım 142,8 Microsoft ABD İnternet-yazılım 119,6 Samsung G. Kore Teknoloji 91,3 AT&T ABD Telekom 87 Facebook ABD İnternet-yazılım 83,2 ICBC Çin Bankacılık 79,8 Verizon ABD Telekom 71,2 China Construction Bank Çin Bankacılık 69,7 Walmart ABD Perakende 67,9 Huawei Çin Teknoloji 62,3 Mercedes Almanya Otomotiv 60,4 Ping An Çin Sigortacılık 57,6 China Mobile Hong Kong Telekom 55,7 Agricultural Bank of China Çin Bankacılık 55 Toyota Japonya Otomotiv 52,3 State Grid Çin Genel Hizmet 51,3 Bank of China Çin Bankacılık 50,9 WeChat Çin İnternet-yazılım 50,7