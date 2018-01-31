Dünyanın en değerli markası “Amazon“ oldu

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Dünyanın en değerli markası 151 milyar dolarlık değeriyle "Amazon" oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan ''Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500 2018'' çalışması sonuçlandı.

AA muhabirinin, söz konusu çalışmadan derlediği bilgilere göre, geçen yıl 106,4 milyar dolarlık marka değeriyle üçüncü sırada yer alan ve değerini bu yıl 150 milyar 811 milyon dolara yükselten Amazon, dünya devlerini sollayarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Geçen yılki sıralamada 107 milyar dolarlık marka değeriyle ikinci olan Apple, bu yıl da yerini korudu ve marka değerini yüzde 36,6 artırarak 146,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Apple'ı geçen yılın şampiyonu Google izledi. Şirket bu yıl değerini yaklaşık 12 milyar dolar artırarak yaklaşık 121 milyar dolara yükseltmesine karşın listede iki basamak gerileyerek üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu listede bu sene değerini en yüksek oranda artıran marka yüzde 161 ile Çinli içecek firması Wuliangye oldu. En yüksek düzeyde değer kaybına uğrayan marka ise yüzde 43 kayıpla Japon teknoloji firması Toshiba olarak belirlendi.

- Türk markaları listede yok

Araştırmanın sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde çıktı. Listedeki ABD'li şirketlerin toplam değeri 2,5 trilyon doları geçti.

Global 500 listesinde marka değerinin yüzde 44'ünü (190 şirket) ABD'li şirketler oluştururken, Çinli şirketlerin yüzde 15 (57 şirket), Japon şirketlerin de yüzde 7'lik (35 şirket) orana ulaştığı görüldü.

En değerli markalar listesinde en yüksek paya sahip iş kolu yüzde 20 ile teknoloji oldu. Pastadan bankacılık yüzde 14, telekom yüzde 10, perakende ve otomobil sektörleri de yüzde 6 pay aldı.

Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 3,7 milyar doları bulurken, bu değere erişen olmadığı için Türk markaları sıralamada yer almadı.

- "Türk şirketler fiziki olmayan unsurları da önemsemeli"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülkelerin markalarıyla refah ve itibar edindiklerini söyledi.

İlgüner, Türkiye'nin bu yarışta yerini alabilmesi için Türk markalarının küresel rekabette daha fazla başarı elde etmesi gerektiğini belirtti.

Türk markalarının yurt dışında organik büyümelerinin yanı sıra, değer artıracak fiziki olmayan unsurları da önemsemeleri tavsiyesinde bulunan İlgüner, tamamen benzer, belki daha da kaliteli ürünler üretme başarısını gösteren Türk şirketlerinin ürünlerini rakiplerinden daha ucuza satmak zorunda kalmasının başlıca nedeninin değer oluşturma konusundaki eksiklikleri olduğunu bildirdi.

Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si şöyle (milyon dolar):

Marka adı Ülke İş Kolu 2018 Marka Değeri 2017

Marka Değeri Marka Değeri değişimi

(2017-2018) Amazon ABD Teknoloji 150.811 106.396 41,7% Apple ABD Teknoloji 146.311 107.141 36,6% Google ABD Teknoloji 120.911 109.470 10,5% Samsung Güney KoreHolding 92.289 66.218 39,4% Facebook ABD Teknoloji 89.684 61.998 44,7% AT&T ABD Telekom 82.422 87.016 -5,3% Microsoft ABD Teknoloji 81.163 76.265 6,4% Verizon ABD Telekom 62.826 65.875 -4,6% Walmart ABD Perakende 61.480 62.211 -1,2% ICBC Çin Bankacılık 59.189 47.832 23,7% China Construction Bank Çin Bankacılık 56.789 41.377 37,2% Alibaba Çin Teknoloji 54.921 34.859 57,6% China Mobile Hong Kong Telekom 53.226 46.734 13,9% Wells Fargo ABD Banka 44.098 41.618 6,0% Mercedes-Benz Almanya Otomotiv 43.930 35.544 23,6% Toyota Japonya Otomotiv 43.701 46.255 -5,5% BMW Almanya Otomotiv 41.790 39.335 6,2% Bank of China Çin Banka 41.750 31.250 33,6% State Grid Çin Araçlar 40.944 NTT Group Japonya Holding 40.872 40.542 0,8%



Marka değeri en yüksek oranda artan ve en yüksek oranda düşen 10 marka şöyle:

En yüksek artış oranı En yüksek düşüş oranı Yüzde Yüzde Wuliangye 161 Toshiba -43 UQ Communications 140 Under Armour -36 Haval 124 ExxonMobil -36 Evergrande 118 Sumitomo Group -35 Youtube 114 Poly Real Estate -34 Tesla 106 Lotte Group -28 Gree Electric Appliances 106 Heinz -27 NatWest 100 L'Oréal -25 Applied Materials 98 Hilton -24 Nvidia 97 Hyundai Group -24