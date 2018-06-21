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Dünyanın en yüksek 3. barajında kazı çalışmaları tamamlandı

- Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'de, 75-80 derecelik dik topoğrafyası ile birlikte toplam yüksekliği 485 metreyi bulan çalışmalar tamamlanarak gövde betonuna hazır hale getirildi

Dünyanın en yüksek 3. barajında kazı çalışmaları tamamlandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) gövde kazı ve destekleme çalışmaları bitti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı özelliğini taşıyan Yusufeli Barajı ve HES'de, çalışmalar devam ediyor.

Gövde kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığı vurgulanırken, 75-80 derecelik dik topoğrafyası ile birlikte toplam yüksekliği 485 metreyi bulan çalışmaların bittiği, gövde betonuna hazır hale gelindiği aktarıldı.

- Baraj, milli ekonomiye yılda 600 milyon lira katkı sağlayacak

Yusufeli Barajı ve HES, 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek üçüncü barajı özelliğini taşıyacak.

Su biriktirme hacmi 2 milyar 130 milyon metreküp olan barajın kurulu gücü 558 megawatt, yıllık enerji üretimi ise 1,88 milyar kilowatt/saat olacak. Baraj, milli ekonomiye yılda 600 milyon lira katkı sağlayacak.

21 Aralık 2012'de yer teslimi yapılarak başlanılan Yusufeli Barajı ve HES inşaatında, 1 Nisan 2014'te nehir derivasyonu işlemi gerçekleştirildi. 2014 yılında yapımı tamamlanan geçici bağlantı yolu 5,9 kilometre uzunluğunda.

Ayrıca güzergahta, toplam uzunluğu 231 metre olan üç köprü ve toplam uzunluğu 3 bin 890 metre olan 5 tünel bulunuyor.

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ArtvinKazı çalışmalarıYusufeli Barajı
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