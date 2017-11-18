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Dünyanın gelecek kuşaklara ait olduğunun bilincindeyiz

EGD Yönetim Kurulu Başkanı Toprak, "Yaşadığımız dünyanın aynı zamanda gelecek kuşaklara ait olduğu bilincini taşıyarak, toplumsal bilinci artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

Dünyanın gelecek kuşaklara ait olduğunun bilincindeyiz

EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak ise "Geçtiğimiz kurultaylarda yenilebilir enerji konularını masaya yatırmıştık. Bu yılki kurultayda enerjinin depolanmasını konusunu gündeme taşıyoruz. Yaşadığımız dünyanın aynı zamanda gelecek kuşaklara ait olduğu bilincini taşıyarak, toplumsal bilinci artırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. 5 saate yakın süren toplantı sunumu da EGD Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Ünsalan yaptı.
Kurultay kapsamında Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'in moderatörlüğünde "Yenilebilir Enerji ve Elektriğin Depolanmasına Medya Nasıl Bakıyor?" oturumu gerçekleştirildi. Oturumda, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Sözcü Gazetesi Enerji Muhabiri Taylan Büyükşahin, Dünya Gazetesi Reel Sektör Muhabiri Sercan Akıncı, Ekonomist Dergisi Enerji Muhabiri Özlem Bay konuşma gerçekleştirdi.
 
 

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