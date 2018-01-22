Dünyanın serveti yüzde 1’lik kesimin cebine gitti

LONDRA (AA) - Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, yıllık küresel servetin yüzde 82’sinin, nüfusun sadece yüzde 1’lik kısmını oluşturan zenginlerin cebine gittiğini bildirdi.

Londra merkezli kuruluştan yapılan açıklamada gelir dağılımı eşitsizliğinin artmaya devam ettiği, son bir yılda oluşan küresel servetin yüzde 82’sinin dünya nüfusunun sadece yüzde 1’lik kısmını oluşturan zenginlere gittiği vurgulandı.

Açıklamada 2016 yılının temmuz ayı ve 2017 yılının haziran ayı arasındaki dönemde kaydedilen toplam küresel servet artışının 9,2 trilyon dolar olduğu, bunun 7,6 trilyon dolarlık kısmının toplam 75 milyon zengine gittiği belirtildi.

Öte yandan aynı dönemde dünya nüfusunun en alt gelir seviyesinde olan 3,7 milyar insanın ise yıllık küresel servet artışından hiçbir şekilde yararlanmadığı kaydedildi.

Her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında Dünya Ekonomi Forumu’nun (WEF) düzenlendiği hafta gelir dağılımı eşitsizliğine ilişkin araştırmalarını yayımlayan yardım kuruluşu, sorunun artarak büyümesine neden olarak vergi kaçırma, şirketlerin devlet politikaları üzerindeki etkisinin artması, çalışanların haklarını giderek kaybetmesi gösterildi.

Oxfam’ın Üst Yöneticisi Mark Goldring, “Servet artışının tepedekilerin elinde toplanması ekonominin canlı olduğunun göstergesi değil, yoksulluk sınırında çalışan, yediklerimizi, giydiklerimizi üreten milyonlarca insan için başarısız olan bir sistemin göstergesi.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada zenginlerin vergileri ödemekten kaçınmasının dünyanın en fakir bölgelerine ve gelişmekte olan ekonomilere toplamda yılda yaklaşık 170 milyar dolara mal olduğu, bu kaynağın normal koşullar altında kamu hizmeti yatırımlarına gitmesi gerektiği vurgulandı.