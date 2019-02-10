DÜNYANIN UN İHRACAT ŞAMPİYONU TUSAF’TAN BUĞDAYIN ANAVATANI GÖBEKLİTEPE’YE AHDE VEFA

2018 yılında 3.5 milyon ton un ihracatıyla 1 milyar 100 milyon dolar gelir sağlayarak, 6 yıldır Türkiye’nin dünyanın un ihracat şampiyonu olmasında büyük katkı sağlayan TUSAF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 2019 yılını “Göbeklitepe Yılı” ilan etmesiyle birlikte 8-10 Şubat tarihleri arasında Göbeklitepe’de, “Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe” başlığıyla toplantı düzenledi.



BESVAK (Beslenme Eğitimi ve Vakfı) işbirliğiyle Göbeklitepe kazı alanında 9 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen toplantının açış konuşmasında TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, “Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Göbeklitepe Yılı’nda ‘Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe’, teması ile TUSAF ve BESVAK ortaklığıyla düzenlemiş olduğumuz toplantımız, TUSAF’ın diğer organizasyonları arasında ayrı bir önem taşımaktadır. Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan, ‘tarihin gelmiş geçmiş en büyük arkeolojik keşfi’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe, buğdayın anavatanı olarak da biliniyor. Buğdayın ülkemiz topraklarındaki öyküsünü ve un sektörünün ilk temellerinin de atıldığı Göbeklitepe’nin tanıtılması, değerinin hem ülkemizde hem de dünyada daha fazla kişi tarafından anlaşılması adına gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda işbirliği içerisinde olduğumuz BESVAK’a ve Başkanı Sayın Selahattin Dönmez’e katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.



Buğday üretim miktarı mevcudun en az ¼ oranında artmalı



TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy: “20 milyar TL büyüklüğe sahip un sanayi sektörü, Türkiye’yi dünya liginde birinciliğe taşıyan nadide sektörden bir tanesidir. Sanayicilerimiz şu anda 160’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve dünyanın yüzde 90’ında Türk unu tüketiliyor. Dünya un ticaretinin 1/3’ünü tek başına gerçekleştiren ve 6 yıldır dünyanın ihracat şampiyonu olmasını sağlayan sanayicilerimiz, 2018 yılında da yeni bir dünya rekoruna imza attılar. 2018 yılında 3.5 milyon ton ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin kasasına 1 milyar 100 milyon dolar girmesini sağladılar. 2019 yılındaki hedefimiz ise 3.6 milyon ton un ihracatı gerçekleştirerek 1 milyar 250 milyon dolar gelir elde edebilmek.” açıklamalarında bulunurken, buğday ekim alanlarıyla ilgili de şunları söyledi: “Buğdayın anavatanı Göbeklitepe, bize un sektöründe ihracat başarısı getiren buğdayın ekim alanlarının çoğaltılması gerektiğini de hatırlatıyor. Türkiye sezonluk ortalama 20-21 milyon ton buğday üretimi kendi kendine yetebilen ve dışa bağımlı olmayan bir ülke konumundadır. Stratejik açıdan önemi büyük olan buğdayın ekiminin desteklenmesi ve çiftçilerimiz için buğdayın ekimi en cazip ürün seçenekleri arasına tekrar girebilmesi için çalışmaların hız kazanmasını istiyoruz. Buğdayda üretim miktarımızı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde mevcudun en az ¼’ü kadar artırmamız gerektiğini düşünüyoruz.”



Gıdada net ihracatçıyız



TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy’un açış konuşmasından sonra konuşma yapan BESVAK Başkanı Selahattin Dönmez, fiziksel sağlığımızı ve enerjiyi unlu mamullere ve ekmeğe borçlu olduğumuzun altını çizerken, günde 6-7 öğün-yani 150 gr karbonhidrat tüketilmesini tavsiye etti. DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu ise Türkiye’nin un, makarna ve bisküvi ihracatında öncü olduğunu belirtirken, UHK Başkanı Özkan Taşpınar ise Türkiye’nin tarımsal büyüklük açısından dünyada 7. sırada olduğunu ve amaçlarının ilk 5’e girmek olduğunu söyledi. Taşpınar, aynı zamanda Türkiye’nin gıdada net ihracatçı olduğunu da sözlerine ekledi.