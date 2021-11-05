Dünyanın ununun üçte birini satıyoruz dedi zirveye davet etti

Türkiye’nin 7 yıldır un sektöründe dünyanın ihracat şampiyonu olmasında büyük katkı sunan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), 11-14 Kasım tarihleri arasında Antalya Titanic Mardan Palace’da 16. Uluslararası Kongre ve Sergisi’ni düzenliyor. Yerli ve yabancı 1000 delegenin ağırlanacağı kongrenin bu seneki teması ise “İklim Değişikliği ve Küresel Salgın.” Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’un, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın katılım göstereceği kongrede, buğday ve un piyasaları, tarımda sürdürülebilirlik dinamikleri gibi pek çok konu, uzman isimlerin panelistliğinde masaya yatırılacak.

2020 yılında 3 milyon ton un ihracatıyla 1 milyar 100 milyon dolar gelir sağlayarak, 7 yıldır Türkiye’nin dünyanın un ihracat şampiyonu olmasında büyük katkı sağlayan TUSAF, her yıl olduğu gibi bu yıl da 11-14 Kasım tarihleri arasında Antalya Titanic Mardan Palace’da “TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergisi”ni düzenlemeye hazırlanıyor. Dünyada un sektörüyle ilgili düzenlenen ilk 10 kongrenin içerisinde yer alan, bu sene 16. düzenlenecek kongrenin ana konusu ise “İklim Değişikliği ve Küresel Salgın” olarak belirlendi. Yerli ve yabancı yaklaşık 1000 delegenin ağırlanacağı bu dev kongrede, aynı zamanda 50 sergi alanı da bulunacak. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’un, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın ve hem bürokrasiden hem STK temsilcilerinden hem de sektör paydaşlarından birçok önemli ismin katılacağı kongreyle ilgili açıklama yapan TUSAF Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy: “18 milyar TL büyüklüğe sahip un sanayi sektörü, Türkiye’yi dünya liginde birinciliğe taşıyan nadide sektörden bir tanesidir. Sanayicilerimiz şu anda 163 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Un sanayisi, 11,6 milyon tonluk dünya un ticaretinin yüzde 30’unu gerçekleştiriyor. Başka bir deyişle dünyaya satılan her 3 kg unun 1 kg’ını Türkiye satıyor. Dünyanın ihracat şampiyonu un sanayicilerimiz, 2020 yılında da yeni bir dünya rekoruna imza attılar. 2020 yılında 3 milyon ton ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin kasasına 1 milyar 100 milyon Dolar girmesini sağladılar. 2021 yılında da 3,3 milyon ton un ihracatı gerçekleştirip yeni bir başarıya daha imza atacağız. TUSAF olarak çalışmalarımızı daha yakından anlatmak, dünyanın dört bir yanından konuklarımızla birlikte sektörümüzü değerlendirmek adına 15 yıldır ‘TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergisi’ni düzenliyoruz. Bu sene 16.’sını düzenlediğimiz kongrede, un üreten ve un ticareti yapan Türk firmaları, Avrupa, ABD, Karadeniz, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri un ithalatçıları ve hububat ihracatçılarının yanı sıra un üretim makinaları alanında önemli firmaların, tedarikçilerin, mühendislik şirketlerinin, bankaların, borsaların, tüccarların ve diğer pek çok firma da katılım gösterecek” dedi.

Pandemide buğday ve un ön plana çıktı

Türkiye’nin buğday arz ve talebinde dengeli bir ülke olduğuna dikkat çeken Ulusoy, gerçekleştirilen buğday ithalatının, mamül ihracatının hammaddesi olarak kullanıldığını belirtiyor. “İhracatta pazar olarak ulaşabildiğimiz son noktadayız. Bu aşamadan sonra sektörümüzün amacı, mevcut pazarlarımızı geliştirmek olacaktır. Dünya un piyasasındaki güçlü payımızı lehimize kullanabileceğimiz birçok yol mevcut. Ancak bunun için öncelikli yapılması gereken kendi buğdayımızdan daha fazla üretip toplam tüketimimizde yerli buğdayımızın payını maksimum düzeye çıkarmaktır.” diyen Dr. Eren Günhan Ulusoy, pandemiyle birlikte buğdayın ve temel gıda maddesi unun ön plana çıktığını sözlerine ekledi. Bundan sonraki salgınlara karşı nasıl bir yol planı çizilmesi gerektiğine dikkat çekmek üzere kongrenin konusunu “İklim Değişikliği ve Küresel Salgın” olarak belirlediklerini söyleyen TUSAF Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Yaklaşık 2 yıllık süreçte tüm dünyanın ana gündem maddesi olan pandemi, şüphesiz gıda arzını da büyük oranda değişirdi. Bu değişim, gıda ürünlerinin tüketiciye ulaşma biçiminde de farklılıklara sebep oldu. Pandemi dönemi, temel gıda maddelerinin tüketiminde artışa vesile olurken, özellikle perakende tarafında hareketlenme yaşandı. Sanayicilerimiz, öne çekilen talebe hızlıca cevap verdi ve kapasite kullanım oranı yüzde 50’lerden yüzde 85 seviyelerine ulaştı.” açıklamalarında bulundu. Kongre programı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için www.tusaf2021.org internet adresi incelenebilir.